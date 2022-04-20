الاختيار3 الحلقة 19..اللي هيتظاهر ضدنا هنقطع رقبته..خطة حشد الإخوان في جمعة رد الكرامة

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار3 كواليس ترتيبات وحشد جماعة الإخوان الإرهابية لمواجهة مليونية رد الكرامة التي حدثت أمام مكتب الإرشاد.

وتضمنت الحلقة اجتماع مكتب الارشاد والاتفاق على العديد من الخطط والترتيبات لحشد المنتمين لجماعة الاخوان، وقال المرشد العام للجماعة:"المؤامرة والسفالة اللي بيعملوها بتوع المعارضة وجبهة الانقاذ وبلطجية مبارك والخونة والمأجورين لازم يتحطلهم حد عشان يعرفوا حجمهم وقدرهم ".

كما قال خيرت الشاطر خلال هذا الاجتماع :" الدعوة للتظاهر يوم الجمعة في المقطم استعراض عضلات فج من القوى العلمانية ضد الاخوان والشرعية، لو عايزين حرب كفانا صبراً وأهلاً بالجهاد المستحق".

واستعرضت الحلقة خطة الجماعة لحشد شبابها في المقطم قبل يوم جمعة رد الكرامة، وتقسيمهم بين محيط المقر والشوارع الرئيسية لإحباط خطة المتظاهرين، وقال أحد قيادات الإخوان في الاجتماع :"كل اللي فاكرين ان التظاهر ضد الاخوان هينفعهم يعرفوا ان اللي هيتظاهر ضدنا هتتقطع رقبته ".

مسلسل الاختيار 3 يعرض وثائق ومقاطع فيديو حقيقية

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .