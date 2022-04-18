حدث ليلا| السيسي يحفز الجيش المصري في الاختيار3..إدانة عربية لحرق المصحف في السويد.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أمرت النيابة العامة بحبس خمسة أطفال متهمين - تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر- أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لارتكابهم جريمة ضرب المجني عليه/ هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي.

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قيام سياسي متطرف في السويد، بحرق نسخة من المصحف الشريف. وكتب وزير الأوقاف عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قيام أي من المتطرفين بحرق المصحف عنصرية مقيتة تجرح مشاعر جميع المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية وتضر بدعوات العيش المشترك والسلام الإنساني والعالمي.

السيطرة على حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني ببنها.. شاهد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب داخل 3 منازل بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بسبب تسريب الغاز الطبيعي، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أنقذ أحد أفراد الشرطة، المعين خدمة تأمين لإحدى معديات الأهالي في الأقصر، طفلة من الغرق؛ بعد أن انزلقت قدمها وسقطت في مياه نهر النيل أثناء سير المعدية، حيث سارع فرد الشرطة بالقفز بمياه النيل، وأنقذها من الغرق دون حدوث ثمة إصابات. وتم تسليمها إلى والدتها.

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من إخماد حريق نشب في أحد المحال التجارية بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة ميامي، التابعة لحي المنتزة أول، دون إصابات.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة المواقف الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد محمد سيف مدير إدارة مرور دمياط و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ، ورئيسى الوحدتين المحليتين لمركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر و مدير مديرية التموين والتجارة

شهدت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل “فاتن أمل حربي” لـ نيللي كريم، العديد من التفاصيل المشوقة. بدأت الحلقة بمشاهد فلاش باك، حيث تشاجرت والدة شريف سلامة مع بسبب معاكسته للفتيات لديها في المصنع وقالت له “لو مراتك مش مكفياك هجوزك واحدة تانية”، واستمعت نيللي كريم لحديثهما فقامت بتوبيخه وتهديده انها سوف تقول عليه متحرش.

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 للمرة رقم 28 في تاريخه وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في ثانية مباريات الدوري النهائي للبطولة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وطرد المصلين لتأمين اقتحام المستوطنين لتدنيس المسجد.

قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين في قصف خلال الأيام الأربعة الماضية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأحد.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأثنين، ما تشهده السويد من استفزازات ضد المسلمين في السويد، على خلفية نية بعض المتطرفين إحراق القرآن الكريم.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأثنين، بيانًا عاجلاً أدانت فيه بشدة الأحداث الراهنة التي تشهدها السويد، والاحتجاجات العنيفة التي اندلعت ضد عزم متطرفين حرق نسخ من القرآن الكريم.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأثنين، تدمير خمس طائرات روسية خلال العمليات العسكرية الدائرة حاليا.