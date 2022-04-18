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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن مقتل وإصابة أكثر من 118 شخصاً في خاركيف بنيران روسيا

صدى البلد

قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين في قصف خلال الأيام الأربعة الماضية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقتل خمسة أشخاص يوم الأحد وأصيب 20 آخرون عندما أصاب صاروخ ومدفعية وسط المدينة وضاحية سالتيفكا حسبما قال حاكم الإقليم أوليه سينيهوبوف في وقت سابق.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية أنها لم يتسن لها التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

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وقال زيلينسكي في خطابه الليلي إن قصف روسيا لخاركيف كان ثابتا.

وقال:"هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف الهاون، والمدفعية ضد الأحياء السكنية العادية، وضد المدنيين العاديين".

زيلينسكي خاركيف روسيا أوكرانيا قصف

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