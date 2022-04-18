إخماد حريق بمحل أحذية بميامي شرقي الإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من إخماد حريق نشب في أحد المحال التجارية بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة ميامي، التابعة لحي المنتزة أول، دون إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق بمحل رقم 271 جمال عبد الناصر، بميامي.

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مباحث قسم المنتزة أول، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين بالمعاينة ان الحريق بمحل احذية وتم السيطرة علي الحريق من قبل الحماية المدنية ولا يوجد إصابات.

وقرر اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول إحالة البلاغ الي مهندس المنطقة للتحقق من السلامه الانشائيه للعقار.