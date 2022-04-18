السيطرة على حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني ببنها.. شاهد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب داخل 3 منازل بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بسبب تسريب الغاز الطبيعي، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق هائل بمنزلين بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها وامتدت النيران إلى منزل ثالث بسبب تسريب الغاز الطبيعي.



وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم فصل الكهرباء عن المنطقة وإغلاق محابس الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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