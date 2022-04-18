إصابة 3 فى حريق هائل بسبب تسريب غاز طبيعى فى بنها| فيديو وصور

أصيب ثلاثة اشخاص جراء حريق اندلع داخل منزلين بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب تسريب غاز طبيعى، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق هائل بمنزلين بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، بسبب تسريب غاز طبيعى.



جرى الدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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