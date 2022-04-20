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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم الحسينى: المشاركة فى مسلسل الاختيار وسام فخر

صدى البلد

شهدت الحلقة 17 من مسلسل “الاختيار٣” ظهور الفنان كريم الحسينى الذى جسد شخصية أحد الإرهابيين المنضمين للجماعة الإرهابية.

وقال الفنان كريم الحسينى فى تصريحات لصدى البلد :"سعيد بمشاركتى فى مسلسل الاختيار لأنه شرف كبير والعمل فى ملحمه وطنيه كبيره زى دى وسام فخر".


وأضاف كريم الحسينى :"وسعيد بالتعامل مع دكتور بيتر ميمي لأنه مخرج عالمى نفتخر به وسعيد بلقائى مع نجم كبير متواضع ومجتهد واخ ليا  احمد عز ".

وتابع كريم الحسينى :" فخور باخويا الكبير ياسر جلال و كل سنه دايما فى ضهرى نفسيا ومعنويا وكفايه ترحيبه بيا كل سنه الحمد لله رب العالمين على ردود الأفعال وحب الناس". 
 


الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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