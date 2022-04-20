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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دينا الشربيني: تعرضت للخيانة مرتين أصعبهما كانت من صديقتي ..شاهد

الفنانة دينا الشربيني
الفنانة دينا الشربيني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن تعرضها للخيانة من قبل من إحدى صديقاتها، ثم حدثت مقاطعة بيننا.

وأكدت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها عندما تتقابل معها تقوم بـ مصافحتها فقط، ولكن لن تعود العلاقة كما كانت.

ولفتت إلى أن الصداقة بين شخصين تكون فى مكانة الأخوة، ولذلك عندما تأتي الخيانة من صديقة تكون صعبة.

 

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دينا الشربيني: تعرضت لخيانة من صديقة وحبيب

وتابعت أنها تعرضت للخيانة من نوع آخر، قائلة "كان هناك شخص ارتبطت به، وحدثت منه خيانة، وتعرضت لمشكلات كثيرة"، معلقة أنها تلجأ للاستماع إلى الأغاني عندما تشعر بمشكلات.

 

دينا الشربيني تختار دنيا سمير غانم للفوازير

تعرضت الفنانة دينا الشربيني، لموقف محرج جدًا على الهواء، وذلك عندما عرض عليها مجموعة من صور " ياسمين رئيس، و نيللي كريم، و دنيا سمير غانم" وطلبت المذيعة منها مين فى الثلاثة تنفع تعمل فوازير.

وقالت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن  " فين صورتى المفروض كانت الرابعة".

وردت المذيعة اختاري واحدة من الثلاثة، وتعرضت دينا لموقف محرج، وفى الآخر اختارت دنيا سمير غانم.

دينا الشربيني الخيانة الفنانة دينا الشربيني أسما إبراهيم ياسمين رئيس نيللي كريم دنيا سمير غانم

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