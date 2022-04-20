عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاستعداد لمؤتمر المناخ.. مصر على موعد مع أكبر حدث بيئي..والخارجية تمهد الطريق

مؤتمر تغير المناخ
مؤتمر تغير المناخ

لن تتوقف القيادة السياسية عن بذل مجهوداتها لعقد مؤتمر قمة المناخ التي من المنتظر أن تعقد بمدينة بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمستهدفة للمؤتمر.

كما تسعى الرئاسة المصرية للحفاظ على الزخم الذي تولد في مؤتمر العام الماضي في جلاسجو فيما يخص تحديث الدول لتعهداتها الوطنية في مجال تخفيض الانبعاثات، والدعوة لتوافر التمويل الدولي اللازم لمساعدة الدول النامية على الوفاء بإسهاماتها، مع العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين جهود التخفيف وجهود التكيف.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، روجر مارتيلا، رئيس قطاع الاستدامة بشركة "جنرال إلكتريك". 

كما استقبل شكري اليوم أيضا، جنيفر مورجان، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي.

قبل مؤتمر المناخ.. الكهرباء: مصر اتخذت خطوات لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة

استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27..عروض فنية لشركات وطنية للعمل بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بشرم الشيخ ..وزير التنمية المحلية : ليس لدينا رفاهية الوقت

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق السفير، محمد عرابي، إن الخارجية المصرية تقوم بإجراء اتصالات واسعة لمختلف دول العالم، موضحا أنها لم تعتبر مجرد استضافة المناخ على أرض مصر، ولكن الدولة تهتم بانعقاد هذا المؤتمر، نظرا لفوائده التي تعود على قارة إفريقيا.

وأضاف "عرابي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعد أوراقا خاصة لهذا المؤتمر، بهدف الخروج بنتائج جيدة تعالج تغير المناخ بشكل كبير، ويعتبر المؤتمر نقطة إيجابية لحل تغيرات المناخ. 

وأشار "عرابي" إلى أن وزارة الخارجية المصرية تتعاون مع وزارة البيئة، من أجل الوصول للتحول العادل الذي يعتمد على تحقيق التنمية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بالتوازي مع مكافحة التغير المناخي.

واختتم: "تسعى الدولة أيضا لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وسيارات تعمل بالغاز الطبيعي وتجهيز مناطق لاستقبال الحفلات والتجمعات، ففي المؤتمر العالمي للمناخ تتحدث مصر بالنيابة عن إفريقيا".

السفير محمد عرابي
السفير محمد عرابي

وقال الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والبيئة وتغيير المناخ، إن الدولة المصرية قادرة على استضافة فعالية هامة مثل مؤتمر المناخ العالمي، واستطاعت مصر سابقا استضافة العديد من المؤتمرات على هذا القدر من الأهمية، ومنها: مؤتمر التنوع البيولوجي والتصحر، حيث نالت مصر حينها- الإشادة من جميع الدول، خاصة الأمم المتحدة الأمريكية، باستطاعة مصر استضافة مثل هذه الفعاليات.

وأضاف "عزيز" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعتبر القوة العاملة، التي تستمر طوال فترة استضافة المؤتمر على أرضها، فتمتلك القوى المدربة عالية المهارة سواء في التمكن من اللغات الأجنبية أو التمكن من الاتصالات والعلاقات العامة وكل ما يرتبط بدعوة المساهمين في المؤتمر.

وأشار "عزيز"، إلى أن الاستضافة في مدينة شرم الشيخ يعتبر لها دلالة أيضا، حيث إنها الآن تتحول إلى مدينة ذكية وخضراء، في تعتبر وجهة مشرفة لعقد مثل هذا المؤتمر.

وعن ما تفعله وزارة الخارجية استعدادا لمؤتمر المناخ، أكد "عزيز"، أن العبء كبير جدا عليها، حيث إن هناك حوالي وفود 200 دولة، يتم استضافتها من أجل هذا المؤتمر، وتقوم الخارجية بإرسال الدعاوى وتتلقى الاستجابات وأسماء الوفود التي تأتي، فهناك عبء كبير تنظيمي واتصالاتي تقوم به وزارة الخارجية وشبابها على أعلى مستوى.

ماهر عزيز الخبير البيئي
ماهر عزيز الخبير البيئي

والجدير بالذكر، أن مصر بدأت خطة عاجلة في إنهاء جميع الأنشطة والمشاريع والمصادر التي لها علاقة بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي بحلول عام 2035 كما وعد الرئيس السيسي، ويعتبر حدثا نادرا لأي دولة تستطيع فعل ذلك في هذا الوقت القياسي .

وسيكون هناك مدينة أخرى بجانب مدينة شرم الشيخ، ويجري العمل على قدم وساق في تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء و سيارات تعمل بـ الغاز الطبيعي وتجهيز مناطق لاستقبال الحفلات والتجمعات، ففي المؤتمر العالمي المناخ تتحدث مصر بالنيابة عن إفريقيا ؛ بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر من مصر وإفريقيا لا تتعدى 4% من إجمالي الانبعاث الحراري على مستوى العالم .

السفير المصري بكندا يستعرض جهود الرئيس السيسي لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

قبل مؤتمر المناخ.. الكهرباء: مصر اتخذت خطوات لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة

مؤتمر قمة المناخ الرئاسة المصرية وزير الخارجية سامح شكري مدينة شرم الشيخ مؤتمر التنوع البيولوجي القوى المدربة قمة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

موضوعات متعلقة

السفير المصري بكندا يستعرض جهود الرئيس السيسي لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

قبل مؤتمر المناخ.. الكهرباء: مصر اتخذت خطوات لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسرائيل: الوضع في أوكرانيا غير مبشر

حوار| آيتن عامر: "النقطة العاميا" من أحب الأعمال لقلبي و"مكتوب عليا" حقق نجاحًا كبيرًا .. وأستعد لطرح أغانٍ جديدة

زيلينسكي: ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الأسلحة الخطيرة والثقيلة

بعد قرارات وزير التعليم اليوم..أولياء الأمور: إزاي امتحانات open book بدون book؟

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

دينا الشربيني: تعرضت للخيانة مرتين أصعبهما كانت من صديقتي ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ