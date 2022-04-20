الاستعداد لمؤتمر المناخ.. مصر على موعد مع أكبر حدث بيئي..والخارجية تمهد الطريق

لن تتوقف القيادة السياسية عن بذل مجهوداتها لعقد مؤتمر قمة المناخ التي من المنتظر أن تعقد بمدينة بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمستهدفة للمؤتمر.

كما تسعى الرئاسة المصرية للحفاظ على الزخم الذي تولد في مؤتمر العام الماضي في جلاسجو فيما يخص تحديث الدول لتعهداتها الوطنية في مجال تخفيض الانبعاثات، والدعوة لتوافر التمويل الدولي اللازم لمساعدة الدول النامية على الوفاء بإسهاماتها، مع العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين جهود التخفيف وجهود التكيف.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، روجر مارتيلا، رئيس قطاع الاستدامة بشركة "جنرال إلكتريك".

كما استقبل شكري اليوم أيضا، جنيفر مورجان، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق السفير، محمد عرابي، إن الخارجية المصرية تقوم بإجراء اتصالات واسعة لمختلف دول العالم، موضحا أنها لم تعتبر مجرد استضافة المناخ على أرض مصر، ولكن الدولة تهتم بانعقاد هذا المؤتمر، نظرا لفوائده التي تعود على قارة إفريقيا.

وأضاف "عرابي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعد أوراقا خاصة لهذا المؤتمر، بهدف الخروج بنتائج جيدة تعالج تغير المناخ بشكل كبير، ويعتبر المؤتمر نقطة إيجابية لحل تغيرات المناخ.

وأشار "عرابي" إلى أن وزارة الخارجية المصرية تتعاون مع وزارة البيئة، من أجل الوصول للتحول العادل الذي يعتمد على تحقيق التنمية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بالتوازي مع مكافحة التغير المناخي.

واختتم: "تسعى الدولة أيضا لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وسيارات تعمل بالغاز الطبيعي وتجهيز مناطق لاستقبال الحفلات والتجمعات، ففي المؤتمر العالمي للمناخ تتحدث مصر بالنيابة عن إفريقيا".

السفير محمد عرابي

وقال الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والبيئة وتغيير المناخ، إن الدولة المصرية قادرة على استضافة فعالية هامة مثل مؤتمر المناخ العالمي، واستطاعت مصر سابقا استضافة العديد من المؤتمرات على هذا القدر من الأهمية، ومنها: مؤتمر التنوع البيولوجي والتصحر، حيث نالت مصر حينها- الإشادة من جميع الدول، خاصة الأمم المتحدة الأمريكية، باستطاعة مصر استضافة مثل هذه الفعاليات.

وأضاف "عزيز" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعتبر القوة العاملة، التي تستمر طوال فترة استضافة المؤتمر على أرضها، فتمتلك القوى المدربة عالية المهارة سواء في التمكن من اللغات الأجنبية أو التمكن من الاتصالات والعلاقات العامة وكل ما يرتبط بدعوة المساهمين في المؤتمر.

وأشار "عزيز"، إلى أن الاستضافة في مدينة شرم الشيخ يعتبر لها دلالة أيضا، حيث إنها الآن تتحول إلى مدينة ذكية وخضراء، في تعتبر وجهة مشرفة لعقد مثل هذا المؤتمر.

وعن ما تفعله وزارة الخارجية استعدادا لمؤتمر المناخ، أكد "عزيز"، أن العبء كبير جدا عليها، حيث إن هناك حوالي وفود 200 دولة، يتم استضافتها من أجل هذا المؤتمر، وتقوم الخارجية بإرسال الدعاوى وتتلقى الاستجابات وأسماء الوفود التي تأتي، فهناك عبء كبير تنظيمي واتصالاتي تقوم به وزارة الخارجية وشبابها على أعلى مستوى.

ماهر عزيز الخبير البيئي

والجدير بالذكر، أن مصر بدأت خطة عاجلة في إنهاء جميع الأنشطة والمشاريع والمصادر التي لها علاقة بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي بحلول عام 2035 كما وعد الرئيس السيسي، ويعتبر حدثا نادرا لأي دولة تستطيع فعل ذلك في هذا الوقت القياسي .

وسيكون هناك مدينة أخرى بجانب مدينة شرم الشيخ، ويجري العمل على قدم وساق في تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء و سيارات تعمل بـ الغاز الطبيعي وتجهيز مناطق لاستقبال الحفلات والتجمعات، ففي المؤتمر العالمي المناخ تتحدث مصر بالنيابة عن إفريقيا ؛ بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر من مصر وإفريقيا لا تتعدى 4% من إجمالي الانبعاث الحراري على مستوى العالم .