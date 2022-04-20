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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد انتظار 10 سنوات .. سيدة تنجب 3 أطفال في 13 شهرًا

صدى البلد

أثارت سيدة أمريكية بالغة من العمر 45 عاما، الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي بعد أن قامت بنشر مقطع فيديو جمعت فيه أبناءها الأربعة وروت قصة إنجاب أبنائها الثلاثة الصغار.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة أمريكية تدعى تريسي بالغة من العمر 45 عاما، أنجبت 3 أطفال في 13 شهرا خلال العام الماضي. 

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أثارت تريسي الجدل بعد أن قامت بالتعليق على فيديو قامت بنشره عبر حسابها على تيك توك، وثقت فيه لحظاتها مع أبنائها الأربعة وقالت إنها أنجبت 3 أطفال في 13 شهرا.

أوضحت السيدة أنها أنجبت ابنها الأكبر منذ 10 سنوات، ولطالما كانت تحلم بتكوين عائلة كبيرة و لكن لم تتحقق أمنيتها طيلة الأعوام الماضية وتمكنت أخيرا من تحقيق حلمها و أنجبت توأمين في مطلع العام الماضي. 

ذكرت السيدة أنها شعرت بعد الولادة بشهرين بألم بسيط في معدتها ولكنها لم تكترث، لتكتشف بعد فترة وجيزة أنها حامل في طفلها الرابع ولم يمر سوى 29 أسبوعا من الحمل وأنجبت طفلها الرابع. 
 

سيدة رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو إنجاب صغار

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