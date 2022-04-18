حنان مطاوع: زوجي حببني في إنجاب الأطفال

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن زوجها أمير اليماني من الأسباب التي جعلتها تحب الإنجاب.

وأضافت حنان مطاوع: "أمير من الحاجات اللي حببتني في الخلفة كلها، وحاجة جابت حاجة ولما حسيت بدفئ الأسرة وفه تناغم وتفاهم تمنيت يكون في أطفال".

وردت حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس الهجوم الذي تعرضت له إلهام شاهين بسبب مسرحية المومس الفاضلة، قائلة: "مسرحية المومس الفاضلة أدب عالمي، ومش عارفه ليه بتتهاجم، والهدف من ورا المسرحية نبيل جدا، ومش بحب العنف في النقد، ومش لازم التجريح والإهانة إنما الاختلاف سنة الحياة والتجريح يعكس الخلفية الأخلاقية والتربوية".