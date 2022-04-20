أحمد موسى يعلن تقديم أكبر سبق إعلامي على مدار السنوات الماضية.. قريبا

قال الإعلامي أحمد موسى، انه سوف يقدم أكبر سبق إعلامي على مدار السنوات الماضية، مشيرا الى انه كان بالأمس في رفح العريش وقرية المهدية ونجع شبانة.

وأشار موسي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أنه سوف يقدم حلقة خاصة من الشيخ زويد والقرى التي هجرها أهلها بسبب العمليات الإرهابية ، موضحا أنه فخور بالجيش المصري لانه طهر شمال سيناء من معاقل الارهاب.

وقدم موسى، التحية الي أهالي سيناء الشرفاء الذين دفعوا الثمن وحاربوا الارهاب جنبا الي جنب مع القوات المسلحة، منوها بأن الارهابيين كانوا يحاولون السيطرة على الشيخ زويد.

أكد موسى، أن الأهالي عادوا الي قريتهم بعد ان قضى رجال القوات المسلحة على الإرهابيين .