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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف رمزي: "فيه ممثلين كتير بقوا عبيد التريند" ..فيديو

شريف رمزى
شريف رمزى

قال الفنان شريف رمزي، "أنا على قدر المسئولية جدًا بعد رحيل والدي، مكنتش أتوقع ثانية إنها بالصعوبة دي، الموضوع جالي فجأة وتم تكليفي فجأة، كنت عايز أكمل في مشواري، مكنتش أتخيل أني أفقد والدي في الظروف دي بالسرعة دي، الشيله صعبة ومكنتش متخيل إنها بالتقل ده".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سابع سما" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه كان لديه عرض خاص في فيلم “بتوقيت القاهرة”، خلال فترة علاج والده، وعندما جاء إليه الخبر، أصبح في حياه تانية بالمره، بمسئوليات تانية خالص.

وأشار  إلى أن شركة والده لا تحقق نفس الارباح بالفن بعد وفاته، معلقاً:" احنا مش مصنع، أنا ببص لها كممثل عايز أعمل فيلم، مببصش على ربح".

وتابع أن السوشيال ميديا حولت حياة بعض الفنانين إلى عبيد للسوشيال ميديا، وأن كل تفكيرهم إزاي يبقوا تريند على السوشيال ميديا.

الفنان شريف رمزي سابع سما بتوقيت القاهرة السوشيال ميديا الترند

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