عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية يشيد بكلمة أبوالعينين حول استثمارات الدولة والمشروعات القومية.. فيديو

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية بكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة البرلمان، حول استثمارات الدولة والمشروعات القومية.


وقال معيط خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « كل استثماراتنا تخلق قيم، وهو ما سيعيد بإيرادات للدولة، مكانش عندنا عاصمة إدارية، والنهاردة سعر الأرض اختلف بسبب المشروعات الجديدة».


وتابع «أشكر المجلس الموقر على كل الملاحظات والاستفسارات التي نقدرها تماما، ونلتزم بكافة التوصيات سواء من البرلمان أو لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات»، مشيرا إلى أن وزارة المالية شكلت لجنة برئاسة نائب الوزير لمتابعة ملف الحد الأقصى لأجور، وتم استرداد 70 مليون جنيه من مسئولين تخطوا الحد الأقصى.


وأضاف «وزارة المالية وضعت نصا بشأن إنشاء الصناديق الخاصة من خلال مجلس النواب»، لافتا إلى انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية لتصل إلى 20 مليار.


وأوضح أن 96% من الخسائر خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والسكك الحديدية، مردفا «عانينا من أزمة التيار الكهربائي في السابق، ثم ضخت الدولة الاستثمارات التي ساعدت على عودتها لطبيعتها، بل وصلنا إلى عملية التصدير». 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

ماكرون: حظر الحجاب في فرنسا سيسبب "حرب أهلية"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. اتحاد الكرة: حال رفض فيفا سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

ترشيحاتنا

فتاة البلكونة: والدي غضب لعدم تنظيفي البيت ووقعت لوحدي

وزير المالية يشيد بكلمة أبوالعينين حول استثمارات الدولة والمشروعات القومية.. فيديو

بدر الدين جمجوم.. حكاية ممثل كوميدي تزوج "الطفلة المعجزة" بشقة و50 مفتاح

تعرف على التزامات صاحب العمل بقانون التأمين الصحي الشامل

اكتشاف نوع جديد من الانفجار النجمي قادر على تدمير الأهرامات

رئيس رابطة تجار السيارات : قرارات حماية المستهلك يجب تأجيلها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ