وزير المالية يشيد بكلمة أبوالعينين حول استثمارات الدولة والمشروعات القومية.. فيديو

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية بكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة البرلمان، حول استثمارات الدولة والمشروعات القومية.



وقال معيط خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « كل استثماراتنا تخلق قيم، وهو ما سيعيد بإيرادات للدولة، مكانش عندنا عاصمة إدارية، والنهاردة سعر الأرض اختلف بسبب المشروعات الجديدة».



وتابع «أشكر المجلس الموقر على كل الملاحظات والاستفسارات التي نقدرها تماما، ونلتزم بكافة التوصيات سواء من البرلمان أو لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات»، مشيرا إلى أن وزارة المالية شكلت لجنة برئاسة نائب الوزير لمتابعة ملف الحد الأقصى لأجور، وتم استرداد 70 مليون جنيه من مسئولين تخطوا الحد الأقصى.



وأضاف «وزارة المالية وضعت نصا بشأن إنشاء الصناديق الخاصة من خلال مجلس النواب»، لافتا إلى انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية لتصل إلى 20 مليار.



وأوضح أن 96% من الخسائر خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والسكك الحديدية، مردفا «عانينا من أزمة التيار الكهربائي في السابق، ثم ضخت الدولة الاستثمارات التي ساعدت على عودتها لطبيعتها، بل وصلنا إلى عملية التصدير».

