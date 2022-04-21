عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة الأهلي والرجاء المغربي.. هاشتاج "حسم الصعود بهمة الأبطال" يتصدر تريند

النادي الأهلي
النادي الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #حسم_الصعود_بهمه_الابطال، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لدعم النادي الأهلي قبل مباراته مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتصدر هاشتاج #حسم_الصعود_بهمه_الابطال، الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي لتشجيع الفريق قبل مواجهة الرجاء المغربي، كالاتي:

وأكد عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي، قررت منح 300 تذكرة لجماهير الفريق الضيف، مشددًا أن إدارة الفريق سعت لتنفيذ طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتابع المتحدث الرسمي للرجاء في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC، مباراة الأهلي والرجاء المغربي هي لقاء في كرة القدم ولن تؤثر على العلاقات الفردية بين مصر والمغرب والفريقين الشقيقين".

وأضاف الإبراهيمي، الاستقبال الجيد الذذي لاقاه النادي الأهلي في كازابلانكا ما هو إلى رد فعل لما رأيناه من حسن استقبال في القاهرة استعدادًا للمباراة الأولى".

وعن الحضور الجماهير في مركب محمد الخامس، أكد المتحدث الرسمي في الرجاء المغربي أن اللجنة المنظمة للمباراة طبعت 35 ألف تذكرة فقط، بتعليمات الأمن إلا أن تدخل إدارة النادي الأخضر، وطلبها بالسماح لحضور جماهير بالطاقة القصوى لملعب المباراة، نجح في إقناع اللجنة المنظمة والأمن، لذلك سيحضر في الملعب 45 ألف متفرج".

وأكمل الإبراهيمي، سيحضر من الجماهير المصرية 300 مشجع بالاتفاق مع النادي الأهلي الذي منحنا نفس العدد في مباراة الذهاب".

وواصل، الخطيب والنادي الأهلي طلبا التدرب على أرضية ملعب لها نفس العشب بمركب محمد الخامس بعد الاتفاق على عدم تدرب الفريقيين على ملعب المباراة لأسباب خاصة بإرهاق العشب الذي يستقبل مباراة الوداد وبلوزداد أيضًا، ونجحنا في توفير ذلك.

وعن شكوى الرجاء المغربي لحكم اللقاء، أكد الإبراهيمي أن إدارة الفريق المغربي تحاول الدفاع عن حقوق النادي فقط لا غير، وراينا أن حكم الساحة في مباراة الذهاب اتخذ بعض القرارات التي أثرت على النتيجة، بالإضافة إلى حكم الفابر مهدي عبيد الذي لديه سابقة تحكيمية بين الأهلي والترجي، وكذلك مخرج المباراة الذي أخفى بعض الكادرات في لقطة الهدف الأول الذي احتسب من خلالها ركلة جزاء وهمية".

هاشتاج حسم الصعود بهمه الابطال النادي الأهلي الأهلى الرجاء المغربي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. اتحاد الكرة: حال رفض فيفا سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة

موضوعات متعلقة

بالفوشيا.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مش قادر أصدق نفسي.. شريف مدكور ينشر صورة بصحبة الفنانة نيللي

ميك أب جيوب أنفية.. هالة صدقي تظهر بلوك مختلف عبر إنستجرام.. فيديو

إبراهيم عبدالجواد عن أداء النني: ربنا يحميك ودائما ردك في الملعب

مصر والسنغال.. نبيل الحلفاوي: أتمنى أن يتقرر إعادة ضربات الترجيح

بإطلالة فاتنة.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفي من كواليس سوتس بالعربي

محمد العدل يوجه رسالة غامضة إلى ممثل "بيستظرف".. ونشوى مصطفي تعلق

ميدو: النني لعب مباراة كبيرة..وأداؤه يثبت أن كيروش كان يلاعبه عكس إمكانياته

ترشيحاتنا

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويطلق المطاطي على المصليين.. فيديو

بركان في روسيا يقذف رمادا بارتفاع 10 كيلومترات

دعاء ليلة القدر .. اعرف المأثور عن النبي وشروط الاستجابة

اجتماع طارئ لـ"الوزارية العربية" في الأردن لبحث التطورات بالقدس

تطوير عين كهربائية تساعد المكفوفين على الرؤية

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ