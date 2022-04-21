قبل مباراة الأهلي والرجاء المغربي.. هاشتاج "حسم الصعود بهمة الأبطال" يتصدر تريند

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #حسم_الصعود_بهمه_الابطال، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لدعم النادي الأهلي قبل مباراته مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتصدر هاشتاج #حسم_الصعود_بهمه_الابطال، الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي لتشجيع الفريق قبل مواجهة الرجاء المغربي، كالاتي:

fight your dream.

We trust you.

The road to the semi-finals ❤🦅#حسم_الصعود_بهمة_الابطال pic.twitter.com/kg8UqCCaOB — mahmoud hassan (@shifoomasr) April 20, 2022

Let's do it one more time for glory ✊🏼🔴#حسم_الصعود_بهمة_الابطال pic.twitter.com/JPwGmBb1Co — Sarah (@Sarah33483165) April 20, 2022

وأكد عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي، قررت منح 300 تذكرة لجماهير الفريق الضيف، مشددًا أن إدارة الفريق سعت لتنفيذ طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتابع المتحدث الرسمي للرجاء في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC، مباراة الأهلي والرجاء المغربي هي لقاء في كرة القدم ولن تؤثر على العلاقات الفردية بين مصر والمغرب والفريقين الشقيقين".

وأضاف الإبراهيمي، الاستقبال الجيد الذذي لاقاه النادي الأهلي في كازابلانكا ما هو إلى رد فعل لما رأيناه من حسن استقبال في القاهرة استعدادًا للمباراة الأولى".

وعن الحضور الجماهير في مركب محمد الخامس، أكد المتحدث الرسمي في الرجاء المغربي أن اللجنة المنظمة للمباراة طبعت 35 ألف تذكرة فقط، بتعليمات الأمن إلا أن تدخل إدارة النادي الأخضر، وطلبها بالسماح لحضور جماهير بالطاقة القصوى لملعب المباراة، نجح في إقناع اللجنة المنظمة والأمن، لذلك سيحضر في الملعب 45 ألف متفرج".

وأكمل الإبراهيمي، سيحضر من الجماهير المصرية 300 مشجع بالاتفاق مع النادي الأهلي الذي منحنا نفس العدد في مباراة الذهاب".

وواصل، الخطيب والنادي الأهلي طلبا التدرب على أرضية ملعب لها نفس العشب بمركب محمد الخامس بعد الاتفاق على عدم تدرب الفريقيين على ملعب المباراة لأسباب خاصة بإرهاق العشب الذي يستقبل مباراة الوداد وبلوزداد أيضًا، ونجحنا في توفير ذلك.

وعن شكوى الرجاء المغربي لحكم اللقاء، أكد الإبراهيمي أن إدارة الفريق المغربي تحاول الدفاع عن حقوق النادي فقط لا غير، وراينا أن حكم الساحة في مباراة الذهاب اتخذ بعض القرارات التي أثرت على النتيجة، بالإضافة إلى حكم الفابر مهدي عبيد الذي لديه سابقة تحكيمية بين الأهلي والترجي، وكذلك مخرج المباراة الذي أخفى بعض الكادرات في لقطة الهدف الأول الذي احتسب من خلالها ركلة جزاء وهمية".