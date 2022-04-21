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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: إدارة الزمالك مترددة بشدة حتى الآن في التعاقد مع حمدو الهوني

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف الإدارة بشأن التعاقد مع الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي، خلال الموسم المقبل بعدما استقر اللاعب على الرحيل عن ناديه في الموسم المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: إدارة الزمالك مترددة بشدة حتى الآن في التعاقد مع اللاعب بسبب تراجع مستواه في الفترة الماضية وهو ما جعلهم متخوفين من ضمه وعدم تحقيق الفائدة المطلوبة.

وأضاف شبانة، إدارة الزمالك تسعى لضم لاعبين من الفئة الأولى وفي أعلى مستوياتهم من الآن حتى يستطيع النادي تحقيق أكبر مكسب فني منهم.

واتم شبانة، الزمالك صنع نجومية كل من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، وفي حالة قدوم الهوني قد يكون واحدًا من هؤلاء النجوم، لأن جماهير الزمالك قادرة على إنجاح أي لاعب جيد.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي نهاية الأسبوع المقبل بعد الفوز بالأمس على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

الزمالك الاتحاد السكندري أشرف بن شرقي فرجاني ساسي المصري البورسعيدي الترجي التونسي

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