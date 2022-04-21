الوضع الأمني صعب.. أوكرانيا: 4 حافلات إجلاء غادرت مدينة ماريوبول

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن 4 حافلات إجلاء غادرت مدينة ماريوبول أمس عبر الممر الإنساني هناك.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن من كانوا في الحافلات "أمضوا الليل في بيرديانسك وهم الآن متجهون إلى فاسيليفكا.. ونحن ننتظرهم في زابوريزهيا".

وأضافت أن عمليات إجلاء ستتم مرة أخرى اليوم في تمام الساعة 2 ظهرًا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، لكنها حذرت من أن "الوضع الأمني ​​صعب" وقد يتعين تغيير الخطط.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب أمس الأربعاء، عن قلقه بشأن الممر الإنساني الذي تعمل أوكرانيا على إنشائه لعمليات الإجلاء من ماريوبول.

وقال بلينكن، من مدينة بنما: "بالطبع، نريد أن نرى الأشخاص المتواجدين على طريق الأذى، يغادروه آمنين وسالمين .. وما يعطي وقفة هو حقيقة أنه كانت هناك اتفاقات بشأن الممرات الإنسانية التي أنشئت من قبل والتي انهارت بسرعة كبيرة جدا، إن لم يكن على الفور، ويرجع ذلك أساسا إلى انتهاك الأمن من قبل القوات الروسية. وهكذا تم إطلاق النار على الأشخاص الذين غادروا، معتقدين أنهم يستطيعون القيام بذلك بأمان".