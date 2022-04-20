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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: سنرى في ماريوبول قتلا ودماءا وفظائع روسية أكبر

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن قلقه بشأن الممر الإنساني الذي تعمل أوكرانيا على إنشائه لعمليات الإجلاء من ماريوبول، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال أنتوني بلينكن، الموجود حاليا في مدينة بنما، اليوم:"بالطبع ، نريد أن نرى الأشخاص المتواجدين على طريق الأذى، إذا كانوا قادرين على ذلك ، لمغادرته آمنين وسالمين ... وما يعطي وقفة هو حقيقة أنه كانت هناك اتفاقات بشأن الممرات الإنسانية التي أنشئت من قبل والتي انهارت بسرعة كبيرة جدا، إن لم يكن على الفور، ويرجع ذلك أساسا إلى انتهاك الأمن من قبل القوات الروسية. وهكذا تم إطلاق النار على الأشخاص الذين غادروا، معتقدين أنهم يستطيعون القيام بذلك بأمان وأمان".

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وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تشارك تقييماتها لكن على الحكومة الأوكرانية ومواطنيها أن يزنوا المخاطر. وأشار إلى 'الموت والدمار والفظائع' التي شهدها العالم بعد انسحاب الروس من بوتشا.

وأضاف:"يمكننا فقط أن نتوقع أنه عندما يتراجع هذا المد أيضا من ماريوبول، سنرى أسوأ بكثير، إذا كان ذلك ممكنا".

بلينكن ماريوبول روسيا أوكرانيا القوات الروسية

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