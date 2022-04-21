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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: قدمنا مباراة جيدة أمام أوساسونا.. وينزيما سيسجل في المباريات القادمة

بنزيما
بنزيما

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الملكي قدم مباراة رائعة أمام أوساسونا مشيراً إلى أن بنزيما سيسجل في المباريات القادمة.

وفاز فريق ريال مدريد، على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ضياع ركلتي جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في 6 دقائق.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "المباراة كانت جيدة وقدمنا أداء رائع في الشوط الثاني، تستعد للتحضير إلى مباراة نصف النهائي".

وعن إضاعة بنزيما لركلتي جزاء قال: “أحياناً، يُضيع المتخصص عن تسديد ركلات الترجيح، بنزيما سيسجل بعد ذلك، لقد قدم مباراة رائعة،وإذا اتيحت ركلة جزاء أخرى فليسددها أيضاً".

وأضاف: "فضلت عدم إراحته لأنه كان بخير، فهو لعب بشكل جيد،أنا أقوم بمشاركة اللاعبين الذي هم في أفضل حالاتهم".

وانتقل للحديث عن سيبايوس قائلاً:" سيبايوس كان جيد، أعتقد أنه كان الأفضل في الفريق، لديه الكثير من الجودة وقد تدرب جيدًا دائمًا، لقد عانى كثيرًا، لقد مر بموسم مع مشاكل في البداية ثم تعافى ببطء شديد،الجميع يعرف إمكانياته ويستحق المشاركة دائماً".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أختتم: “لا نفكر في ذلك حالياً، نحن نخطط للاستعداد بشكل جيد للمباراة القادمة، إذا احتجنا للفوز سنفعل ذلك ضد إسبانيول”.

ويواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي، في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 26 من الشهر الجاري.

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