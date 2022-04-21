مصرع شخص و إصابة2 بتصادم ملاكى وأتوبيس في قنا

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في محافظة قنا، صباح اليوم الخميس، إثرحادث تصادم أتوبيس نقل جماعى مع سيارة ملاكى، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا .

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعى و سيارة ملاكى، أمام قرية الجبلاو، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة آثار الحادث، و تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالحادث، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم