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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، والتى أقيمت بملاعب الجامعة ببنها.

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جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى، منسق عام الأنشطة، والدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب، والدكتور هاني زكريا، المشرف على ملاعب الجامعة، وإبراهيم عبد الله، مدير إدارة النشاط الرياضى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين الرياضيين بالجامعة.

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وقال الدكتور جمال سوسة إن فعاليات الدورة الرمضانية في جامعة بنها ، تعد بمثابة مرحلة التصفيات قبل تمثيل الفائزين للجامعة في "الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد" والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى الفترة من 22 حتى 25 أبريل الجارى بمشاركة فرق ممثلة لـ 32 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات، كما أنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي، حيث إن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة، بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للفرق  الفائزة فى الدورة، مشيدًا بالروح الرياضية التي يتحلى بها أبناء الجامعة.

وفي ختام الدورة الرمضانية، قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتوزيع الجوائز على الفرق الحاصلة على المراكز الأولى.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة الرمضانية ضمت تنافسات في كرة القدم الخماسية، وضربات الترجيح، وثلاثي السلة، وشارك فيها 20 فريقا متنافسا، 16 منهم يمثلون كليات الجامعة، بالإضافة إلى حرص الجامعة على وجود فريق يمثل الطلاب الوافدين، وفريق للطلاب الأيتام في الجامعة، بجانب فريق لحرم الجامعة بالعبور وآخر لطلاب المدن الجامعية.

يذكر أن المباراة النهائية جمعت بين فريقي كلية التجارة، والتربية الرياضية، وأسفرت عن فوز كلية التجارة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل فريق كلية الهندسة بشبرا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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