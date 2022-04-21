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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالمحافظات

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمراجعة تقدم الأعمال فى كافة حزم المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، مشددا على العمل على مدار الساعة، والتزام رؤساء الشركات التابعة بمراجعة ومتابعة موقف تطور الأعمال يوميا.

كما راجع رئيس الشركة القابضة، موقف تنفيذ الوصلات المنزلية بالمشروعات القومية المنفذة لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات، وتكليف مجموعة عمل من أكفأ المتخصصين والمهندسين بالشركة القابضة لمتابعة ملف تنفيذ الوصلات المنزلية.

واستعرض الاجتماع الذى عقده رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع رؤساء مجلس ادارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ومهندسى قطاع المشروعات بالشركة القابضة، موقف مشروعات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

وأكد أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة مستمرة للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة للمياه المشروعات القومية حياة كريمة المجتمعات العمرانية

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