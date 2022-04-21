روسيا تطالب بريطانيا بالتوقف عن إرسال الأسلحة لأوكرانيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بريطانيا بالتوقف عن إرسال الأسلحة لأوكرانيا.

وحسب قناة "العربية"، قالت الخارجية الروسية، إنها تقدم المساعدة اللازمة للأسيرين البريطانيين التي تم اعتقالهما في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا أمس الأربعاء، روسيا لمعاملة الأسيرين البريطانيين برأفة وإنسانية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاء ذلك خلال رد جونسون على سؤال من نائب برلماني عن الأسير أيدن أسلين وعما إذا كانت اللقطات التي تظهره أثناء استجوابه تحت الإكراه "لأغراض دعائية" ستشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.

وقال جونسون: "أعتقد أن الجميع سيرغب في دعوة روسيا إلى معاملة مواطننا بطريقة إنسانية ورحيمة لأنه من وجهة نظري، على الرغم من أننا لا نشجع الناس، في الواقع، فإننا نثنيهم عن الذهاب إلى أرض الصراع، لكني أفهم أنه كان كذلك خدم في القوات الأوكرانية لبعض الوقت وكان وضعه مختلفًا تمامًا عن وضع المرتزقة.. وأتمنى أن يعامل بعناية ورأفة".

وبث التلفزيون الروسي تسجيلًا مصورًا، الاثنين، لشخصين بريطانيين ألقي القبض عليهما أثناء مشاركتهما في القتال بأوكرانيا، طالبا خلاله رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض على إطلاق سراحهما.

وطلب الرجلان اللذان بدا الإنهاك واضحًا على ملامحهما في الفيديو، مبادلتهما بالمعارض الأوكراني فيكتور مدفيدتشوك، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تم توقيفه مؤخراً في أوكرانيا.

ولم يتضح إلى أي مدى تحدث الأسيران شون بينر وأيدن أسلين بحرية في التسجيل، وتحدث الاثنان بناءً على طلب رجل لم تتحدد هويته.

ولم يحدد التسجيل مكان احتجاز الرجلين أو من قبض عليهما، هل القوات الروسية أم الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا؟

من جانبها، قالت عائلة أسلين إنه كان مقاتلًا شرعيًا مع القوات المسلحة الأوكرانية وكان يتحدث تحت الإكراه خلال المقابلة.