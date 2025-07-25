أحمد سعد: الجمهور مستني اللوك غير المألوف..وظهوري بشكل طبيعي "استهبال"

كشف الفنان أحمد سعد، عن السر وراء إطلالاته الجريئة والمثيرة للجدل، مؤكداً أن اختياراته في الموضة ليست عشوائية، بل هي جزء لا يتجزأ من شخصيته الفنية التي يتوقعها الجمهور.

وأوضح أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الجمهور على الرغم من أنه قد يوجه انتقادات لملابسه أحياناً، إلا أنه في العمق "يحب أن يكون المطرب غريباً ومختلفاً"، وأضاف: " الجمهور مستني منك إنك تعمل لوك، ولو طلعت لابس بدلة عادية الناس هتستغرب".

ومازحه شريف عامر بأنه ارتدى ربطة عنق (كرافتة) في أغنية "بستهبل" فقط، ليرد سعد، ضاحكاً: "لأن أنا وقتها كنت فعلًا بستهبل!"، وتابع موضحاً وجهة نظره المعاكسة: "الناس تعتقد أن ملابسي الغريبة هي الاستهبال، لكن الحقيقة أن الظهور بالشكل الطبيعي التقليدي هو الذي أعتبره استهبالاً بالنسبة لشخصيتي الفنية".

وأردف أحمد سعد، أن هذه الإطلالات مرتبطة بشكل كامل بكونه فنانًا، قائلاً: "صدقني، لو لم أكن مغنياً، عمري في حياتي ما كنت سأرتدي مثل هذه الملابس"، واعتبر أن المظهر هو "جزء من الأداء والشخصية" التي يقدمها، حيث ينتظر الجمهور من الفنان "طَلّة" مميزة ومظهراً غير مألوف.