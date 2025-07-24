رسام النجوم .. سعيد ينشر البهجة في شوارع وسط البلد | شاهد

بشخبطة على لوحة بيضاء تتسم بنبض الحياة يجسد " سعيد عبد العظيم " الشخصيات العامة والفنية و لوحات رسم الطبيعة على لوحات مبهرة تسكنها روح الشخصية المرسومة بطريقة بالالوان أو الابيض و الاسود بشكل جذاب



هو " سعيد يعشق الرسم منذ صغره أصبح الرسم مصدرا للرزق لديه

احترف الرسام " سعيد " فن الرسم بالشخبطة منذ الصغر ، بعد أن رأى العديد من الرسومات بدء سعيد " هذا المنوال الفني، ويبدأ في رسم العديد من الشخصيات الفنية والتاريخية بأسلوب أذهل الجميع عبر شبكات مواقع التواصل، وذلك بحسب حديثه لموقع "صدى البلد و كل من يمر عليه في وسط البلد



بدأ " سعيد " في نشر لوحاته عبر صفحته بالفيس بوك، ليجد بعدها ردود أفعال غير متوقعة على لوحته المرسومة بالشخبطة ، التي اتسمت بالإشادة بموهبته وفنه المثيرة ،



ونالت لوحات الرسام " سعيد " إعجاب الكثير من جماهير السوشيال ميديا، وخاصة لوحات الفنانة فاتن حمامه والفنان أحمد بدير و الفنانة نرمين الفقي و غيرهم كثير من النجوم و الشخصيات العامة

الذي يعتز بهما ويفتخر كثيرا برسمهما، حيث تعتبر تلك اللوحات أكثر أعماله الفنية المقربة إلى قلبه.

ويتطلع الرسام " سعيد "، بأن يكون لديه معرض كبير في مصر