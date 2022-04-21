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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خير بلدنا.. كيف ساهمت المشروعات القومية في تحقيق الأمن الغذائي ؟

الزراعة
الزراعة

كشف السيد القصير وزير الزراعة عن محاور تحقيق الاستراتيجية تدعيم ملف الأمن الغذائي، وذلك  من خلال المحاور التالية أولها مشروعات التوسع الأفقى نجد أنها تتركز في: مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى ، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ، ومشروع الدلتا الجديدة ، إضافة إلي مشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان) ، ومشروع غــرب المنيا ، ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.
 

وأضاف القصير خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن  استراتيجية الدولة وتستند إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة.

 

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وأشار إلي أن محور التوسع الرأسى من أهم محاور دعم ملف الأمن الغذائي، فنجد أنه يتركز  
في استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى، أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائى، أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، مع زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة.
تطوير الممارسات الزراعية المتبعة ، فضلا عن إعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى.

أما فيما يخص تطوير البنية التحتية، ذكر المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية
المشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى.


تطوير وتحديث نظم الرى (تبطين الترع و المساقى)

وأوضح أن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تتجه إلى 

  • تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية.
  • الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير.
  • تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
     

وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كالتالى: محاصيل وسلع  تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير، ومحاصيل وسلع  قاربت على الاكتفاء الذاتي، كذلك محاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية. 
 

ويستعرض موقع "صدى البلد " أهم المشروعات القومية التى ساهمت فى زيادة الرقعة الزراعية.

 

1- مشروع ال 1.5 مليون فدان
 

يشمل المشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فى 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء.

تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

 

2- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي:

يمتد المشروع على مساحة 500 ألف فدان، ويقع على امتداد طريق محور الضبعة أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق، ويستهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

3 - مشروع الدلتا الجديدة 

يعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن 2 مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويدخل مشروع “مستقبل مصر” ضمن نطاق المشروع، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.

ويضم المشروع الجديد مجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية.

وأسفرت النتائج الأخيرة  عن أن حوالي 93% من هذه المنطقة ذات صلاحية للزراعة من الدرجة الثالثة والرابعة وهو ما يجعلها أرض صالحة لكافة أنواع المحاصيل.
 

4 - مشروع تنمية سيناء 
يقوم مشروع تنمية سيناء على استصلاح مساحة تقرب من 500 ألف فدان  ، ويبلغ إجمالي زمام المشروع  في المرحلة الأولي 220 ألف فدان.

تنمية سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر مشروع ال 1 5 مليون فدان

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