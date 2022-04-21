عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا: مصالحنا لا تتعرض للخطر حال الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا

الرئيس الصربي
الرئيس الصربي

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش اليوم /الخميس/ إن بلاده لن تُعرّض مصالحها الوطنية للخطر من خلال الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الأخيرة ضد أوكرانيا.

ودافع فوسيتش - الذي أُعيد انتخابه مؤخراً، في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نشرته عبر موقعها الرسمي - عن شراء بلاده لنظام صواريخ صيني على الرغم من اعتراضات الاتحاد الأوروبي، وقال: إن بلجراد لن "تختار أحد الجانبين" على الرغم من دعوات بروكسل للدول التي تسعى إلى الانضمام إليها أن تُشدد العقوبات الاقتصادية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولصربيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، علاقات سياسية واقتصادية وأمنية قوية منذ فترة طويلة مع روسيا التي تزودها بالغاز ودعمت رفض بلجراد الاعتراف باستقلال إقليمها السابق كوسوفو.

وأضاف فوسيتش: لدينا نوع من الحماية من قبل روسيا، فماذا تريد الدول الغربية؟! أن نترك كل مصالحنا الوطنية لأن شخصًا ما يحتاج إلى شيء ما لنفسه؟!!... وذلك في إشارة إلى أوكرانيا والرغبة الغربية في الوحدة ضد روسيا.

وتابع: أن الناس يتحدثون عن ضرورة اختيار أحد الجانبين، ولكننا نرفض؛ حيث أن لدينا جانبنا الخاص، وهو مصالح صربيا. لقد قصفتنا 19 دولة من دول الناتو في عام 1999 وفُرضت علينا عقوبات، مشيرًا إلى تدخل الناتو في محاولة لوضع حد للحرب الدموية في كوسوفو بين يوجوسلافيا والمسلحين الانفصاليين من أصل ألباني في تسعينيات القرن الماضي.

وأردف قائلاً: لم نفرض عقوبات على أحد، ولا نعتقد أن العقوبات تغير أي شيء. يمكنك الضغط وإجبار صربيا ولكن هذا هو رأينا الحقيقي. تعليقا على ذلك، اعتبرت "فاينانشيال تايمز" أن تصريحات فوسيتش، الذي فاز بفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات رئاسية أجريت هذا الشهر، تشير إلى أن بلجراد ستتمسك بخطتها المتوافقة مع روسيا والصين على الرغم من ضغوط بروكسل.

وذكرت الصحيفة أن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا - باستمرار وبشكل علني - رغبتهم في أن تصبح صربيا عضوًا مستقبليًا في الكتلة، لكنهم عبروا - بشكل خاص - عن انزعاجهم المتزايد من علاقات بلجراد مع موسكو وبكين. 

مع ذلك، كان المسئولون في بروكسل وداخل الدول الأعضاء يخشون اتخاذ موقف متشدد للغاية ضد دولة البلقان؛ مما قد يدفعها إلى السقوط في أيدي روسيا والصين //بحسب قول الصحيفة//، فيما أثارت حرب روسيا على أوكرانيا دعوات من جانب البعض في الاتحاد الأوروبي لتسريع محادثات العضوية كطريقة لجذب البلقان بقوة أكبر نحو الغرب.

وتابعت الصحيفة البريطانية: إن عملية شراء صربيا الأخيرة لنظام صواريخ صيني مضاد للطائرات من طراز "إف-كيه 3" أثارت قلق ومخاوف الغرب من أن يمنح ذلك نفوذاً متزايداً لبكين في منطقة البلقان، لكن في حين أن امتلاك أسلحة صينية لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يجعل من الصعب أو المستحيل على الدولة التي تمتلك مثل هذه الأسلحة المشاركة في مشاريع دفاع مشتركة للاتحاد الأوروبي أو تدريبات بسبب الأنظمة غير المتوافقة والمخاوف بشأن قدرة بكين المحتملة على مراقبة أي استخدام لمعداتها.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي - في هذا الشأن -" أنه عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية والأمنية، فإن صربيا تدرك جيدًا أنه كدولة مرشحة، ينبغي عليها أن تتفق مع معايير وسياسات الاتحاد الأوروبي". 

في حين قال فوسيتش إن مشتريات الأسلحة التي أقدمت عليها صربيا مؤخرًا، وشملت أيضًا طائرات مقاتلة فرنسية وطائرات مقاتلة تركية بدون طيار، كانت جزءًا من جهود بلده للحفاظ على الاستقرار حيث اشترت الدول المجاورة أسلحة أيضًا، وتابع: لقد أبلغنا جميع شركائنا الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بشأن شراء أنظمة الإف-كيه 3 في عام 2018. وقد وقعنا العقد النهائي في عام 2019. وكانوا يعرفون كل شيء عنه".

وأكد الرئيس الصربي حاجة بلاده إلى حل وضع كوسوفو، حيث اندلعت التوترات - مرة أخرى - العام الماضي بسبب مشكلة بسيطة تتعلق بالتعرف على لوحة أرقام مركبات السيارات الخاصة!.
وأعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد في عام 2008، وهي خطوة تقول صربيا إنها انتهكت اتفاقية السلام المُوقعة في نهاية الحروب اليوجوسلافية في تسعينيات القرن الماضي، فيما دعمت روسيا والصين بلجراد في معارضة الاعتراف بكوسوفو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

الزغاريد في وداع الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية خلال تشييع الجثامين بدمياط|فيديو

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

ترشيحاتنا

سلاح الجو الأمريكي يصمم مسيرات خصيصًا لـ أوكرانيا.. تفاصيل

معلم يقتل عمه بالسكين قبل الإفطار في الفيوم

قائد الرجاء عن مباراة الأهلي بالقاهرة: كانت الأسوأ لنا هذا الموسم

موافي : الأدوية الملينة ليست الحل لمشاكل الإمساك ..فيديو

ميني تقدم طراز كروس أوفر مدمج جديد أواخر 2022

التسعر وغرامات للمخالفين.. جهود الدولة لتأمين غذاء المصريين من الخبز الحر والمدعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

فيديو

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

من أيام الفراعنة.. سر احتفال المصريين بالكحك في عيد الفطر

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ