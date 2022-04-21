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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على دولفين نافق بأحد شواطئ الغردقة.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن الدكتور محمود دار، عميد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، العثور على دولفين نافق اليوم بمدينة الغردقة، وأنه بعد الفحص تبين أن وفاته طبيعية، وتم دفنه بمقبرة المعهد القومى لعلوم البحار بالغردقة. 

وأكد عميد المعهد القومى لعلوم البحار بالغردقة، أنه ورد بلاغ للمعهد من كلية التربية بالغردقة بوجود دولفين نافق فى المنطقة البحرية أمام كلية التربية، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة محميات البحر الأحمر وتم تشكيل فريق لمعاينة فريق لمعاينة الدولفين النافق من المعهد ومحميات البحر الأحمر بمشاركة الدكتور ياسين عبد المقصود من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والدكتور أحمد غلاب من محميات البحر الأحمر، ورضا جودة محمد من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ورزقاوى حداد محمد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وتبين من المعاينة الظاهرية لجسم الدولفين أنه من النوع ذي الأنف الزجاجي، ذكر ويبلغ طوله 203 سم وعرضه 60 سم، وطول الزعنفة الظهرية 12 سم، طول الزعنفة الذيلية 70 سم، وعدد ناحية واحدة من الأسنان 24 سنة.

كما أن جسم الدولفين فى حالة تعفن شديد ولا توجد عليه أى إصابات ظاهرية ولا آثار شباك أو غير ذلك من الحوادث البحرية، ويتبين من ذلك أن موت الدولفين طبيعى.

وجرى نقل جثة الدولفين ودفنها بمقبرة الأحياء البحرية بفرع المعهد لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

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الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة كلية التربية الحوادث البحرية المنطقة البحرية

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