روسيا تفرض عقوبات على 61 شخصية كندية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 61 كنديا، ردا على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ردًا على العقوبات المفروضة باستمرار ضد روسيا من قبل مسؤولي أوتاوا، بما في ذلك حظر دخول كندا وغيرها من الإجراءات التمييزية ضد المسؤولين والعسكريين والخبراء والصحفيين الروس، تم إدراج مجموعة اضافية من المواطنين الكنديين إلى “القائمة السوداء”"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية 61 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والخبراء ووسائل الإعلام الرائدة "المنخرطة بشكل مباشر في تنفيذ المسار المعادي لروسيا".



كما فرضت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، عقوبات على شخصيات أمريكية، بينهم رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردًا على العقوبات المتزايدة باستمرار ضد روسيا والتي بموجبها تضم إدارة جو بايدن عددًا متزايدًا من المواطنين الروس بينهم مسؤولون وعائلاتهم بالإضافة إلى ممثلي رجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية، تقرر وضع 29 أميركيًا على "القائمة السوداء" بينهم كبار المدراء ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين الذين يخدمون أجندة معادية للروس، إضافة إلى عقيلات عدد من كبار المسؤولين".