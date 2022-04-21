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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محتاجاكوا قوي .. إيمى سمير غانم لوالديها : الدنيا مش هيكون فيها أيام حلوة

صدى البلد

وجهت الفنانة ايمى سمير غانم ، رسالة  لوالديها الفنان الكبير الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع انستجرام . 

 

وكتبت ايمى سمير غانم “  محتاجاكوا قوي، شكلها كده الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوة من غيركوا نفسي اشوف بس ضحكتك يا بابي او مامي تديني قوة علي مشاكل الحياة و مسؤليتها حقيقي انا ولا حاجة من غيركوا الحمدلله علي قدر ربنا و ربنا يرحم يارب كل ام و اب بناتهم محتاجينهم زي دلوقتي  ”.

 


يشار إلى أن إيمي سمير غانم غائبة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

سمير غانم بيومي فؤاد إيمي سمير غانم دلال عبد العزيز هشام ماجد حمدي الميرغني

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