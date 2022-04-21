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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الوادى الجديد يعلن توريد 14498 طن قمح للصوامع

جانب من عمليات توريد
جانب من عمليات توريد القمح

أعلنت مديرية تموين الوادى الجديد عن الانتهاء من توريد 14498 طن قمح للصوامع داخل وخارج نطاق المحافظة.

قال المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، إنه تم توريد 658 طن إلى صومعة الخارجة، وتوريد 9306 طن إلى صومعة شرق العوينات، ليصل إجمالى ما جرى توريده من أقماح داخل المحافظة 9969 طن كما جرى توريد 4520 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة.

وأكد صلاح، أن عملية توريد القمح تجرى من خلال الجمعيات الزراعية التعاونية بحد أدنى 12 إردب للفدان الواحد.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المساحة الإجمالية المزروعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة 342094.21 فدان يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالى 191400 فدان ومن المتوقع أن تحقق المحافظة المستهدف من الكميات التى يتم توريدها هذا الموسم بإجمالى 600 ألف طن بواقع 12 أردب للفدان ومن المتوقع زيادتها إلى 900 ألف طن.

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وأضاف المرسى أن المديرية تكثف جهودها لدعم أعمال الحصاد والتوريد و دعم مبادرة محافظ الوادى الجديد لتحفيز صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 فدان خلال موسم الحصاد والتوريد تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع، وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع .

وأكد المرسى أن المبادرة شملت الإعفاء من القيمة الإيجارية لأراضى الصندوق بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حتى 70% طبقا للمساحة المنزرعة فضلا عن إجراء قرعة علنية على 35 بون مواد تموينية بقيمة مالية تصل الى 500 جنيه لكل ألف مزارع على أن تصرف من فروع ومنافذ المصرية ماركت تشمل مساهمة صندوق الأراضي بنسبة 25% إلى 50% من التقاوى حال توريد محصول القمح كاملا.

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