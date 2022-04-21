يتولى قيادة الفريق السبت| مدرب يد الأهلي الجديد يصل مطار القاهرة ..شاهد

وصل الي مطار القاهرة قبل قليل الإسباني دانيال جوردو ريوس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالأهلي .

وقال مصدر أن إدارة النشاط الرياضي بالأهلي قد توصلت لإتفاق نهائي مع الإسباني دانيال جوردو ريوس ليتولي الإدارة لفريق كرة اليد بـ النادي.

وأضاف ان المدرب الإسباني وصل الي القاهرة علي أن يوقع العقود ويبدأ في قيادة تدريبات الفريق من يوم السبت.

وأوضح أن المدرب سوف يقود الفريق في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكئوس القارية التي ستقام في شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن يتم تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام غداً علي أن يقود مران الفريق يوم السبت .