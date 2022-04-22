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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آلة العجن تتسبب فى وفاة عاملة أمريكية داخل أحد المخابز

صدى البلد

توفيت شابة أمريكية بعد ان سحقتها آلة للعجن في فرن لصناعة الخبز في ولاية جورجيا الأمريكية و ذلك بسبب خطأ بسيط ارتكبته الفتاة و لكن كلفها حياتها . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية في ولاية جورجيا و تحديدا مقاطعة "كلايتون"، بالغة من العمر 22 عاما، قامت بخطأ بسيط في صناعة الخبز في فرن لصناعة العيش في تلك المنطقة تسبب في ضرب آلة العجن لرأسها و توفت في الحال . 

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و أشارت إحدى زميلات الضحية، أنهن كن يعملن في نفس الفرن، و كانت الشابة مسئولة عن آلة العجن و هي مسئولية خطيرة لأن تلك الآلة لا تسمح بالأخطاء أثناء التعامل معها فقد تتسبب في الموت كما فعلت مع الشابة . 
وقعت الشابة العشرينية ضحية أثناء إعداد الخبز في ذلك الفرن، فقد ضربتها آلة العجن في رأسها و أصيبت بنزيف حاد في المخ و توفت في الحال من شدة الضربة . 
جدير بالذكر أن الشرطة الامريكية فتحت تحقيقا للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية تسببت في وفاة الشابة، و ذكرت التحريات أن ذلك المكان هو المورد الرئيسي للخبز في الولاية . 
 

شابة آلة للعجن ولاية جورجيا فرن الخبز

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