آلة العجن تتسبب فى وفاة عاملة أمريكية داخل أحد المخابز

توفيت شابة أمريكية بعد ان سحقتها آلة للعجن في فرن لصناعة الخبز في ولاية جورجيا الأمريكية و ذلك بسبب خطأ بسيط ارتكبته الفتاة و لكن كلفها حياتها .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية في ولاية جورجيا و تحديدا مقاطعة "كلايتون"، بالغة من العمر 22 عاما، قامت بخطأ بسيط في صناعة الخبز في فرن لصناعة العيش في تلك المنطقة تسبب في ضرب آلة العجن لرأسها و توفت في الحال .



و أشارت إحدى زميلات الضحية، أنهن كن يعملن في نفس الفرن، و كانت الشابة مسئولة عن آلة العجن و هي مسئولية خطيرة لأن تلك الآلة لا تسمح بالأخطاء أثناء التعامل معها فقد تتسبب في الموت كما فعلت مع الشابة .

وقعت الشابة العشرينية ضحية أثناء إعداد الخبز في ذلك الفرن، فقد ضربتها آلة العجن في رأسها و أصيبت بنزيف حاد في المخ و توفت في الحال من شدة الضربة .

جدير بالذكر أن الشرطة الامريكية فتحت تحقيقا للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية تسببت في وفاة الشابة، و ذكرت التحريات أن ذلك المكان هو المورد الرئيسي للخبز في الولاية .

