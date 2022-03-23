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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بدون فرن

فطيرة التفاح
فطيرة التفاح

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل فطيرة التفاح بدون فرن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذٍ ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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المقادير:

30 جرام زبدة
2 تفاحة مقشرة ومقطعة
3 ملعقة كبيرة سكر
½ ملعقة صغيرة قرفة
لتحضير الفطيرة:
1 بيضة
3 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب لبن زبادي
1 كوب طحين
1 ظرف بيكنغ باودر
1 ظرف فانيليا

طريقة التحضير:

نسيح الزبدة في مقلاة ونضيف السكر ونستمر بالتحريك حتى يذوب السكر ويتكرمل.
نضيف التفاح المقطع ونحرك جيداً ونستمر بالتحريك من حين لآخر ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات على نار متوسطة لعشر دقائق.
نضع في وعاء البيضة والسكر ونخفق جيداً ثم نضيف الزيت والزبادي ونحرك جيداً.
ننخل كلاً من الطحين والبيكنغ باودر والفانيليا ونحرك حتى تمتزج المكونات تماماً.
نزيل غطاء المقلاة ونضيف القرفة ونحرك لدقيقتين ثم نضيف مزيج الكيك بهدوء فوق التفاح ونسوّي سطحه.
نغطي المقلاة ونترك الكيك على نار هادئة حتى ينتفخ وينضج.
ندهن وجهه بالزيت ونقلبه ونغطيه على نار هادئة حتى يكتسب لوناً ذهبياً من الطرف الآخر.
نضع الفطيرة في طبق التقديم ونقطعها وبذلك تكون جاهزة.

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