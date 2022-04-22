حملة تفتيشية ببني سويف وناصر ضمن خطة المحافظة لمراقبة الأسواق

تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

وفي هذا السياق أشرف"اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة مكبرة بدائرة مركزي ناصر و بني سويف، بحضور الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ، الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ،ومسؤولى العلاج الحر بمديرية الصحة،و الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين



أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تموينية ،شملت 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدد 2 محضر عدم نظافة آلات التشغيل ،و2 محضر إشغال طريق ، ومحضر تحفظ على 13 طبق فيليه و10 أطباق سمك مكرونة بدون بيانات مجهول الهوية ومحضر تحفظ على 5 كيلو كبدة مجهولة المصدر بدون بيانات، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة