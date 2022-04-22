«ثقوا بأنفسكم.. قادرون على التأهل».. رسالة موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع اللاعبين علي هامش المران علي التدريبات في ملعب ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: موسيماني طالب لاعبي الأهلي بالثقة في أنفسهم قائلا لهم أنتم قادرين علي تخطي عقبة الرجاء والصعود إلي نصف النهائي من المغرب انتم أبطال القارة مرتين علي التوالي ولن نخشي أي منافس والكرة مازالت في الملعب والفرص متساوية والبطل هو من يحقق هدفه دون النظر لأي أمور أخري.

تفوق الأهلي تاريخيا

وأضاف شبانة، المدير الفني لنادي الأهلي أكد للاعبين ان تفوقهم تاريخيًا هو سلاحهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجه الفريق في اللعب تحت ضغوط جماهيرية في الاستمرار بحصد الالقاب وعدم النظر لاي أمور أخري لان دوافع الانتصار هو هدف الجميع داخل النادي.

وأتم شبانة، موسيماني شدد إلي أن فريق الرجاء سيحاول الضغط عليهم مستغلًا عامل الأرض والجمهور من أجل إحراز هدف واحد سيكون كفيلًا بتامين عبوره إلى الدول نصف النهائي.