مصرع وإصابة 7 شباب في حادثي سير بطرق بني سويف

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادثين سير بطرق بني سويف ، اليوم الخميس، الأول إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بالطريق لصحراوي الغربي مدخل الفشن، واسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج، فيما اصيب 4 آخرون في حادث انقلاب توك توك امام عزبة عوض الله بطريق مصر اسيوط الزراعي، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة

النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بالطريق لصحراوي الغربي مدخل الفشن، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص توفي أحدهم أثناء نقله للمستشفى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بمدخل الفشن من الطريق الصحراوي الغربي والذي أسفر عن مصرع شاب يدعى احمد راضي خلاف، 16 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف وإصابة شقيقه ياسر راضي خلاف، مصاب جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم ، 21 سنة ونجل عمومتهما حاتم رجب خليف، 17 سنة مصاب بجرح قطعي بالراس وسحجات كدمات بالجسم، وجميعهم يقيمون بقرية الجمهود بمركز الفشن.

وفي الحادث الثاني اصيبت ربة منزل و 3 من اسرتها في حادث إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي مصر اسيوط أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.



وتبين أن المصابين هم: ، " زينب . أ . م" 5 سنوات مصابة جروح وكدمات، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر. " ايمان . ح . م" 34 سنة، مصابة جروح وكدمات، و " عمر . أ . م " 17 سنة مصاب جروح وكدمات واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و " ابو بكر . أ . م " 9 سنوات مصاب جروح وكدمات.