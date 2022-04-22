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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان لـ مبروك عطية: كلامك عني أسعدني وأضحكني جدا.. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو لـ الدكتور مبروك عطية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتحدث مبروك عطية في الفيديو عن محمد رمضان، وكونه شاب مصري وانتظر كثيرًا لحصوله علي دور في التمثيل، ونجح في مهنة التمثيل.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو، كاتبًا: “الدكتور مبروك عطية كلامك عني اسعدني واضحكني جداً”.

مسلسل المشوار الحلقة 20.. محمد رمضان يبدأ في بيع الآثار

محمد رمضان لـ جمهوره : مستني ماهر يضرب شامل علقة حلوة


وشهدت الحلقة 20 من  مسلسل المشوار الحلقة؛ محاولة ماهر الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، بيع القطع الأثرية التي وجدها في الحقيبة، وفي نفس الوقت يواصل الهروب من الرجال الذين يريدون الشنطة الموجودة معه.


مسلسل المشوار الحلقة 19.. ورد تصالح زوجها ماهر

شهدت الحلقة 19 من مسلسل المشوار قيام ورد والتي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني التصالح مع زوجها ماهر ويلعب دوره محمد رمضان وتصديق أنه لم يخونها مع صديقتها عزة وهي ندى موسى بل هي التي حاولت إغرائه  ، ولكن لم يفعل أي شيء.

كما شهدت الحلقة  الحلقة 19 أن عصابة وجيه وهو أحمد كمال قد وصلت إلى مكان ماهر وورد، ليهربا الاثنان ويأخذها معهما ابنهما رحيم.


الحلقة 18:


شهدت الحلقة 18 من مسلسل المشوار رفض ورد "دينا الشربيني"، التصالح مع زوجها ماهر "محمد رمضان"، بعد اكتشفها لخيانته لها مع صديقتها عزة، وأصرت عزة على أن تأتي معها إحدى حفلات الزفاف كما وعدتها بأن لا يأتي ماهر هذا الفرح، وتفاجئت ورد بحضور ماهر وطلب منها أن يتكلما بعيدًا عن شامل وعزة، وحاول ماهر التصالح مع ورد وقل لها بأن لا تصدق صديقتها وذلك من أجل ولدهما رحيم وأحلامهما.


مسلسل المشوار الحلقة 17.. دينا الشربيني تكتشف خيانة محمد رمضان لها

بدأت الحلقة 17 من مسلسل المشوار  بمواجهة شامل وورد ورفضها العمل معه منفردا، وتأزم حالة دينا الشربيني "ورد" نفسيا بعد معرفتها خيانة زوجها محمد رمضان "ماهر" لها.

فيما قامت ندى موسى "عزة" برفض تحكمات "شامل" بها،ط وتسعى للعمل مع غيره دون علمه.
وتقوم عزة "بلوي" ذراع شامل وترفض إقامة الحفل مع "سماح" الفتاة الجديدة التي اصطحبها.


بعد طرده من منزل عزة ذهب محمد رمضان إلى حديقة الحيوان التي دفن بها حقيبته الخاصة التي تحتوي على الدولارات وقطع الآثار، كما طلب من سعيد، والذي يقوم بدوره الفنان محمود الليثي، مساعدته في العثور على مكان يقيم به،

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