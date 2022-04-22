عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 مبادرات مجتمعية شبابية حول التغير المناخى والحفاظ على البيئة بشمال سيناء

ورشة عمل حول التغيرات
ورشة عمل حول التغيرات المناخية في سيناء

استعرضت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء  خطة دمج قضية التغيرات المناخية فى انشطة وبرامج الجمعية والجمعيات الشريكة ، خلال ورشة عمل  حول " ادارة الازمات و الكوارث  ،التشبيك و بناء التحالفات ، والتخطيط الاستراتيجي للجمعيات  الأهلية الشريكة بشمال سيناء  ،وتقدير الاحتياجات المجتمعية للجمعيات الشريكة .، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بقضية التغيرات المناخية واستعداد مصر لاستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين cop27 اكتوبر 2022م .،  شارك ممثلين من وسائل الاعلام المختلفة فى اللقاء الذى بدأ بعرض انشطة جمعية الجورة وبرامجها المختلفة ، وتلى ذلك ا

 

نفذت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء   4 ملتقيات شبابية ل100 شاب ، في إطار خطة دمج قضية التغيرات المناخية فى انشطة وبرامج الجمعيات الأهلية  الشريكة..واستعداد مصر لاستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين cop27 اكتوبر 2022م .، وقال الدكتور بكر سويلم مدير جمعية الجورة ان اللقاءات كان من اهم مخرجاتها  3 مبادرات مجتمعية شبابية حول التغيرات المناخية  والحفاظ على البيئة وهى: 
نقاء "لنتنفس هواء نقي" : وتدور فكرة المبادرة حول معالجة نقص الوعي بمشاكل تلوث الهواء بمدينة بئر العبد وذلك عن طريق حملات توعية للأطفال بالمدارس وجلسات حوارية مع السيدات لترشيد استخدام المواد التي تضر البيئة وتحويلها بمواد صديقة للبيئة للحد من التلوث الناتج عن استخدام مواد ضارة بالبيئة
الثانية  مبادرة "الأثر"و تدور فكرة المبادرة حول التوعية بأخطار التلوث البيئي لمياه البحر الناتج عن رمي المخلفات غير العضوية على الشواطيء في مناطق الريسة وأبي صقل وغرناطة . وتتم المبادرة عن طريق حملات تنظيف للشواطيء وكذلك تجهيز صناديق مخصصة للقمامة وتصنيعها من مواد صديقة للبيئة.

حرق القمامة 


والمبادرز الثالثة : اكسب بيئتك "معا لبيئة نظيفة"، والتي تدور حول التوعية بأضرار حرق القمامة والآثار المترتبة عليها عن طريق حمل حملات إليكترونية توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تطبيق إليكتروني على الموبيل لجمع القمامة من السكان وإعادة تدويرها وكذلك توزيع علب خاصة لفصل القمامة بمواد صديقة للبيئة.

حيث  سيتم صياغة ورقة  مقترح سياسات عامة  حول " نمط التنمية الخضراء  واجراءات  تنفيذ الرؤية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية  - شمال سيناء نموذجا " .

وفى نهاية المؤتمر الصحفى تم تكريم اتحاد رجال الاعمال لما لهم من دور فى اعاده اعمار تجمع الغراء بمدينة الشيخ زويد وكذلك تكريم الاعلاميين المتميزين ودورهم فى التوعية بالقضايا البيئية والمجتمعية المختلفة.

txt

27 ألف كرتونة.. قافلة مساعدات غذائية من بنك الطعام  لمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء التغيرات المناخية الحفاظ البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل وحتى 12 مايو

تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق الوعرة |صور

أعمال ليلة القدر مفاتيح الجنان .. أدركها في هذه الساعة

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة 8 مايو المقبل

الجيش اليمني: تصعيد حوثي على مختلف الجبهات استمرارا لخروقات الهدنة

انفجار محول كهرباء بقرية الحصص بالدقهلية ومصرع وإصابة أربعة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ