3 مبادرات مجتمعية شبابية حول التغير المناخى والحفاظ على البيئة بشمال سيناء

استعرضت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء خطة دمج قضية التغيرات المناخية فى انشطة وبرامج الجمعية والجمعيات الشريكة ، خلال ورشة عمل حول " ادارة الازمات و الكوارث ،التشبيك و بناء التحالفات ، والتخطيط الاستراتيجي للجمعيات الأهلية الشريكة بشمال سيناء ،وتقدير الاحتياجات المجتمعية للجمعيات الشريكة .، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بقضية التغيرات المناخية واستعداد مصر لاستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين cop27 اكتوبر 2022م .، شارك ممثلين من وسائل الاعلام المختلفة فى اللقاء الذى بدأ بعرض انشطة جمعية الجورة وبرامجها المختلفة ، وتلى ذلك ا

نفذت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء 4 ملتقيات شبابية ل100 شاب ، في إطار خطة دمج قضية التغيرات المناخية فى انشطة وبرامج الجمعيات الأهلية الشريكة..واستعداد مصر لاستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين cop27 اكتوبر 2022م .، وقال الدكتور بكر سويلم مدير جمعية الجورة ان اللقاءات كان من اهم مخرجاتها 3 مبادرات مجتمعية شبابية حول التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وهى:

نقاء "لنتنفس هواء نقي" : وتدور فكرة المبادرة حول معالجة نقص الوعي بمشاكل تلوث الهواء بمدينة بئر العبد وذلك عن طريق حملات توعية للأطفال بالمدارس وجلسات حوارية مع السيدات لترشيد استخدام المواد التي تضر البيئة وتحويلها بمواد صديقة للبيئة للحد من التلوث الناتج عن استخدام مواد ضارة بالبيئة

الثانية مبادرة "الأثر"و تدور فكرة المبادرة حول التوعية بأخطار التلوث البيئي لمياه البحر الناتج عن رمي المخلفات غير العضوية على الشواطيء في مناطق الريسة وأبي صقل وغرناطة . وتتم المبادرة عن طريق حملات تنظيف للشواطيء وكذلك تجهيز صناديق مخصصة للقمامة وتصنيعها من مواد صديقة للبيئة.

حرق القمامة



والمبادرز الثالثة : اكسب بيئتك "معا لبيئة نظيفة"، والتي تدور حول التوعية بأضرار حرق القمامة والآثار المترتبة عليها عن طريق حمل حملات إليكترونية توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تطبيق إليكتروني على الموبيل لجمع القمامة من السكان وإعادة تدويرها وكذلك توزيع علب خاصة لفصل القمامة بمواد صديقة للبيئة.

حيث سيتم صياغة ورقة مقترح سياسات عامة حول " نمط التنمية الخضراء واجراءات تنفيذ الرؤية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية - شمال سيناء نموذجا " .

وفى نهاية المؤتمر الصحفى تم تكريم اتحاد رجال الاعمال لما لهم من دور فى اعاده اعمار تجمع الغراء بمدينة الشيخ زويد وكذلك تكريم الاعلاميين المتميزين ودورهم فى التوعية بالقضايا البيئية والمجتمعية المختلفة.