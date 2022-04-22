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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ملف سري الحلقة 20.. ماجد المصري يطلب التعاون مع هاني سلامة

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال. 

وخلال أحداث الحلقة العشرون من مسلسل ملف سري، يرى المستشار يحيى عز الدين الفنان هاني سلامة) حلما في غيبوبته بأن مريم المالكي (الفنانة عائشة بن أحمد) متجسدة في شخصية خطيبته المقتولة نور (الفنانة رحمة حسن)، بينما ينجح الطبيب في استخراج الرصاصة من جسده، ويفيق يحيى من الغيبوبة. 

ويقوم يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) بأمر رجاله بخطف فتحي (الفنان علاء مرسي) الذي قام بتربية ابنه ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز) وهو صغير، ليساوم ليل عليه ليعيد له نقوده. 

وتطلب نيكول الفنانة صبا الرافعي) من صديقتها مريم المالكي، أن تخرجها من المنزل الموجود فيه عادل المالكي الفنان نبيل عيسى)، وهنا تخبرها نيكول بالفيديو التي صورت فيه عادل وهو يعترف بقتل خطيب مريم المالكي (شريف). 

 ويذهب يوسف المالكي، للمستشار يحيى عز الدين في المستشفى، ويبلغه بأن حازم وأمينة تم الحكم عليهما بالمؤبد، ويطلب يوسف من يحيى أن يضعا أيديهما في أيدي بعضهما، وينفي أنه شقيق هارون، وأن هارون هو من قتل ابنه شريف. 

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مسلسل ملف سري الحلقة 19.. هاني سلامة يفيق من الغيبوبة

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مسلسل ملف سري الحلقة 18.. إطلاق نار على هاني سلامة

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

 

ملخص أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".

 

أبطال مسلسل ملف سري 

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب. 

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