انفجار محول كهرباء بقرية الحصص بالدقهلية ومصرع وإصابة أربعة أشخاص

انفجر محول كهربائى بإحدى قرى الدقهلية أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بانفجار محول كهربائى بقرية الحصص التابعة لمركز شربين مما أدى إلى وفاه اثنين وإصابة آخر

حيث توفى شاكر عبد الحميد عبد القوي ٤٣عاما مقيم ديرب نجم شرقية.

أما المتوفي الثاني يدعى اشرف ابوجحشه ٦٠عاما مقيم ديرب نجم شرقية.

فيما أصيب كلا من السيد محمد وابراهيم مرزوق ٦٠ عاما مقيما ديرب نجم شرقيه وحالتهما مستقرة وهم الآن تم نقل المتوفين داخل مشرحه مستشفى شربين لحين التصريح بالدفن.

وجار تحرير المحضر اللازم.