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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة تراخيص «كاف» تفحص ملاعب المنتخب قبل تصفيات أفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تلقى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا من الاتحاد الأفريقي للعبة بتواجد لجنة من تراخيص الملاعب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل فحص الملاعب المصرية المرشحة لاستقبال مباريات مصر في التصفيات الأفريقية قبل انطلاق تصفيات بطولة الأمم المقرر انطلاقها نهاية شهر مايو.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: الخطاب نص على أن لجنة التراخيص ستفحص ملاعب الـ40 منتخبا المشاركين في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، وسيتم التقييم على مرحلتين المرحلة الأولى ملائمة الملعب لاحتضان المباراة أو التهديد بإقامة المباريات خارج الأرض وهذا بالنسبة للدول التي تشهد ملاعبا تدهورا واضحا في البنية التحتية.

وأتم شبانة، المرحلة الثانية للتقييم ستتعلق بتوافق الملاعب مع تطبيق تقنية الفار، وإذا كانت ملاعب الـ40 دولة تلائم ذلك سيتم تطبيق تقنية الفار في التصفيات وإذا لم تتوافر في بعض الملاعب المواصفات المناسبة سيتم خوض التصفيات بدون تقنية الفار.

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