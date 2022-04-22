شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

أثار حارس مرمى النادي الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي شريف إكرامي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته التي أطلقها مؤخرا، بعدما حل ضيفا على برنامج “كلام الناس في رمضان” مع ياسمين عز، وشملت علاقته بالأهلي وجماهيره، وعلاقته الحالية مع نادي بيراميدز، وسر انتقاله للنادي ودوره في رحيل رمضان صبحي، وغيرها من التصريحات التي وصفها رواد السوشيال ميديا بالجريئة.

جمهور الأهلى تقبل رحيلي بروح رياضية

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه شعر قبل تركه للنادي الأهلي بحاجته الى اللعب، حيث كان حريصا على خروجه من النادى بالشكل اللائق، وأن الرسالة وصلت بصدق للجماهير وتقبلوا الموضوع بايجابية شديدة وروح رياضية.

وأشار إكرامي، إلى أنه كان يحق له اتخاذ القرار، لأنه كان متبقي في عقده 6 شهور، وكان حريصا على توضيح الامور للجمهور، لان رد الفعل الكبير يكون من الجمهور، خاصة أنه لا يستخدم اسلوب العاطفة معهم، ويعتبره تسول رصيد من الجماهير.

أديت دوري في الأهلي على أكمل وجه

وقال شريف إكرامي، إنه لم يفكر في مقولة «لو اتشاطت عليا تلاجة هاتخش»، لأنه كان خلال أوقات سابقة يقال عنه «وحش افريقيا»، مؤكدا أنه كما لكرة القدم وجه جيد، يوجد وجه قبيح لها، ويجب أن يتقبله.

وأضاف إكرامي: «الكرة اديتى كل حاجة في حياتى، الشهرة وحب الناس، وانا ملعبتش غير في النادي الأهلى، عشان ملعبتش غير 6 شهور في الجونة، وبعدها الأهلي، وتلاها بيراميدز في الفترة الأخيرة».

وتابع حارس مرمى نادي بيراميدز: «قعدت 10 سنين في الاهلى في الدرجة الأولى، أنا من 8 سنين في النادى الاهلى، واى حد بيخش النادى الاهلى بيرفع من نجوميته»، مشيرا إلى أنه ترك النادي الأهلي عندما شعر أنه عمل دوره على اكمل وجه، وادى دوره ككابتن للفريق، وشعوره ان المرحلة المقبلة ليست مرحلته، واعلن أنه هايمشى بمنتهى الاحترام.

لم أحرض رمضان صبحي على الرحيل

أكد حارس مرمى نادى بيراميدز، أن رمضان صبحي عقلية كبيرة، وكان لديه قرار حين انتقل إلى نادى براميدز، معلقًا: "أنا لست محرضًا له على ترك النادى الأهلى والانتقال لبيراميدز"، موضحا أنه كان رافضًا عودة رمضان صبحى من أوروبا، لأن الاحتراف فى الخارج يعود بتأثير ايجابي على الكرة المصرية بشكل عام.

وأضاف إكرامي، أنه غير غاضب من الجمهور على انفعالهم، لأن جمهور السوشيال ميديا والشارع فيهم من يحب ومن يكره، مشيرا إلى أن مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي بدأت من يناير 2020، وانتقل بعدها بـ 8 شهور، متابعًا: "أنا مش ندمان إني سبت النادى الأهلى لأنه كان القرار المناسب".

«احنا مش عبيد فلوس.. والمرتبات بناخدها بالتقسيط»

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز: «أنا مشتكيتش من جلوسى على دكة الأهلى، وخدت قرار رحيلي عن النادي الأهلي لأني لقيت ان النادى مش هيتأثر برحيلي».

وأضاف شريف إكرامي، أن «نادي بيراميدز مش اكتر نادى بيدفع رواتب في مصر، لكن ناديي الأهلى والزمالك، هما أكثر الأندية في ذلك، وإحنا مش عبيد فلوس، المرتبات في مصر كلها بتدفع أقساط»، مؤكدًا أن الأندية اللى لعب فيها تدفع الرواتب على 12 شهرًا.

وتابع: «فيه فرق بين الناس اللي الفلوس فوق دماغها، وناس الفلوس تحت رجليها، وانا الفلوس تحت رجلي».

بيراميدز عاقبني بـ 100 الف جنيه بسبب تهنئتي للأهلي

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن ناديه وقع عليه غرامة تقدر بـ 100 ألف جنيه، بعد قيامه بتهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: «انا خُيرت عشان اشيل التهنئة بس مشيلتهاش، وطالما كتبت حاجة ومقتنع بيها مش هشيلها ولو النادى الاهلى فاز ببطولة كبيرة هاهنيه».

راتب شريف إكرامي مع بيراميدز بالساعة والثانية

بعد تمكن فريق بيراميدز في الحصول على خدمات حارس المرمى شريف إكرامي الذي كان يلعب ضمن صفوف الشياطين الحمر، في صفقة انتقال حر، تساءل البعض عن قيمة الصفقة.

وأشار بعض المسؤولين في بيراميدز، إلى أن إكرامي سوف يتقاضى مبلغ مالي كبير لم يكن يحصل عليه داخل الأهلي، وسوف يحصل على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد فقط، حيث اتبعت بعض الأندية نظام جديد يتعلق بمسألة رواتب اللاعبين، وهي القيام بإعطاء كافة الرواتب أسبوعيا، من بينهم بيراميدز الذي أعلن عن المبلغ الذي يحصل عليه الحارس إكرامي، يصل إلى 15 مليون جنيه، وبالتالي فإنه يتقاضى مبلغ 312 ألف و 500 جنيه مصري في الأسبوع الواحد.

وبحسبة بسيطة سيحصل إكرامي على 44 ألف و 642 جنيه في اليوم، وهذا المبلغ صافي، غير مضاف إليه أي مبالغ مقدمة على سبيل المكافآت أو من قبل بعض شركات الإعلانات، بما يساوي 1860 جنيه خلال الساعة الواحدة، أي مبلغ 31 جنيه مصري في الدقيقة الواحدة، بينما في الثانية يحصل على مبلغ قدره 51. جنيه.