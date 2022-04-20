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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب تهنئتي للنادي الأهلي.. إكرامي: تلقيت عقوبة من بيراميدز.. فيديو

شريف إكرامي
شريف إكرامي

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن النادي وقع غرامة تقدر بـ 100 ألف جنيه، بعد قيامي بتهنأتي للنادي الأهلي، بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا.

 

وأضاف شريف إكرامي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، أنه “انا خيرت عشان اشيل التهنئة بس مشيلتهاش، وعمرى ما كتبت حاجة ومقتنع بيها مش هشيلها ولو النادى الاهلى فاز ببطولة كبيرة ههنيه”.

 

وتابع حارس مرمى نادي بيراميدز، انا كنت أول واحد معارض أن رمضان يرجع من اوروبا ، وكنت أرى أن  قرار رجوعه لمصر كان خاطئ".

 

وأشار شريف إكرامي إلى أن اى لاعيب يجيله عقد احتراف في اى نادى لازم يكمل في الاحتراف واحنا عانينا في لقاءات المنتخب الاخيرة، فالاحتراف في صالح الكرة المصرية اللى هي اكبر من الاندية والنقاشات".
 


 

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