شريف إكرامي: مستحيل أخد موقف من جماهير الأهلي بعد هجومهم عليا.. فيديو

قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه قمت بزيارة النادي الأهلى من 6 شهور، مؤكدا أنه “ كنت رايح اتفرج على يسن ابني كان عنده ماتش هناك وانا اللى مشيت يسن من النادي ألأهلي وليس العكس كما أدعى البعض".

وأضاف شريف إكرامي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، “ان يسن من هو صغير كنت ددايما حريص انى اتكلم معاه أنه ميديش حجم كبير لكلام الناس وانه يعمل الحاجة الى تريحه”.

وتابع حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه مستحيل أنه اخد موقف من جماهير النادي الأهلي، مؤكدا أنه حتى لما اتهاجمت في لقاء الاهلى وبيراميدز الاخير، قمت بالإشارة لهم وقولتلهم أنهم على رأسي".

وأشار شريف إكرامي إلى أنه علت من تجاوزات البعض وكنت متوقع أنه هيحصل غضب من جماهير الأهلي وكنت مديهم عذر".

وأكد حارس مرمى نادي بيراميدز، أن فيه فرق الناس الفلوس فوق دماغها وناس الفولس تحت رجليها وانا الفلوس تحت رجلي"



