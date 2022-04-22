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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا يطلب الاستمرار لنهاية عقده وجمال علام يوافق

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم،  طلب الاستمرار في منصبه لنهاية عقده، الذي ينتهي يوم 14 مايو المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: فينجادا عقد جلسة مع جمال علام رئيس الاتحاد، طلب فيها الاستمرار لنهاية عقده؛ مؤكدًا على ترحيبه ايضًا بقرار اتحاد الكرة، بتوجيه الشكر له عن الفترة الماضية

وأضاف شبانة، فينجادا يتواجد في اتحاد الكرة يوميًا لممارسة مهامه بشكل طبيعي.

وأتم شبانة، جمال علام كان قد وافق على طلب فينجادا، حيث أن الاتحاد كان استقر على توجيه الشكر للمدرب في شهر إبريل الجاري وفسخ العقد الذي ينتهي يوم 14 مايو في شهر إبريل الجاري، إلا إن القرار الذي تم اتخاذه هو استمرار فينجادا لنهاية عقده في شهر مايو، وسيتقاضى راتبه عن شهر مايو.

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