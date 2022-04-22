عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النساء أكثر عرضة للشعور بالتوتر والإحباط في العمل

النساء
النساء

ذكرت دراسة جديدة أن النساء أقل عرضة للحصول على ترقية من الرجال، لأنهن يشعرن بمزيد من التوتر والإحباط في العمل.
 

txt

لمشاعرهن الجياشة.. النساء أقل حظًا في الترقية من الرجال

txt

دراسة بحثية: حوالي 17 إلى 45 % من النساء الحوامل يعانين من حرقة المعدة.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج


وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد لفت الباحثون إلى أن المشاعر الإيجابية من العوامل المهمة للقيادة الناجحة، في حين أن المشاعر السلبية تعوق الوصول إلى المناصب الكبيرة.

وأجريت الدراسة بواسطة باحثين في جامعة ييل الأميركية، وتضمنت 15 ألف موظف وموظفة في الولايات المتحدة، تم إجراء استطلاعات رأي لهم ومطالبتهم بالتعبير عن مشاعرهم تجاه وظائفهم.
 

وقال الباحثون إن النساء أبلغن عن مشاعر سلبية أكبر من الرجال في جميع الرتب، حيث أفاد معظمهن بأنهن يشعرن بمزيد من الإرهاق والتوتر والإحباط، وأنهن لا يحظين بالاحترام والثقة المناسبين في العمل.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة مهمة بشكل خاص لأن العواطف تؤثر في الأداء الوظيفي واتخاذ القرار والإبداع وحل النزاعات وفاعلية القيادة.

وقال المؤلف المشارك يوخن مينغز: «سيكون من الصعب على أي شخص الإبداع في عمله وتولي مناصب قيادية كبيرة إذا كان يشعر بالإرهاق والتوتر وقلة الاحترام والثقة».

وأكد مينغز ضرورة قيام الشركات ببذل المزيد من المجهودات في هذا السياق، لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في العمل

النساء التوتر العمل دراسة ترقية الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

موضوعات متعلقة

تعود إلى القرن الـ١٠ هجريا.. الرياض تعرض نسخا نادرة للمصحف

بدقة ٩٢%.. تطبيق على الهاتف يكتشف إصابتك بفيروس كورونا

الملكة إليزابيث تقضي عيد ميلادها 96 في مزرعة زوجها

بركان في روسيا يقذف رمادا بارتفاع 10 كيلومترات

تطوير عين كهربائية تساعد المكفوفين على الرؤية

جليد أنتركتيكا يتقلص لأدنى مستوى منذ 44 عاما

176 مليون مرة..تيك توك الأكثر تنزيلا في العالم منذ بداية العام الحالي

على ضوء الغزو.. الأمير تشارلز يوجه تحية إلى اللاجئين ومضيفيهم في بريطانيا

ترشيحاتنا

التعليم تكلف المديريات بسرعة تجهيز مكافأة الامتحانات لصرفها للمستحقين

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

دعاء ليلة القدر.. أفضل ما يقال في العشر الأواخر من رمضان

الدينار الكويتي الأعلى..أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم 22-4-2022

تصل لـ 20 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار بايك X3 موديل 2022

العشر الأواخر وفقه الأولويات.. عنوان خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ