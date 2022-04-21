لمشاعرهن الجياشة.. النساء أقل حظًا في الترقية من الرجال

ذكرت دراسة جديدة أن النساء أقل عرضة للترقية من الرجال لأنهن يشعرن بمزيد من التوتر والإحباط في العمل، وهذا لأن المشاعر الإيجابية مهمة للقيادة ، مما يعني أن المرأة في وضع غير مواتٍ لتولي المناصب القيادية بسهولة مثل الرجال.



وفقًا لدراسة جديدة شاملة حول الفروق بين الجنسين في المشاعر في العمل، وجد الخبراء بقيادة جامعة "ييل" أنه مقارنة بالرجال ، أفادت النساء بأنهن يشعرن بمزيد من الإرهاق والتوتر والإحباط، وأقل احترامًا وثقة في العمل.

كما أنهم عانوا من مشاعر إيجابية أقل في مكان العمل ، وكان لديهم فائدة عاطفية أقل من تسلق سلم التوظيف، وتشير الدراسة إلى أن هناك القليل من الأبحاث حول الفروق بين الجنسين في المشاعر في العمل.

قال الباحثون إن فهم هذا مهم بشكل خاص لأن العواطف تؤثر على الأداء الوظيفي واتخاذ القرار والإبداع والغياب وحل النزاعات وفعالية القيادة، وقال المؤلف المشارك يوخن مينجز ، الذي يدرس في كل من جامعة زيورخ وكلية كامبريدج جادج للأعمال: "سيكون من الصعب على أي شخص اختراق ميدان العمل عندما يشعر بالإرهاق والتوتر وأقل احترامًا وأقل ثقة".

وأضاف:"قد لا يؤدي هذا العبء العاطفي إلى إعاقة فرص الترقية للنساء فحسب ، بل قد يمنعهن أيضًا من المساهمة في منظمة بأفضل ما في وسعهن، فيجب عمل المزيد لتكافؤ الفرص عندما يتعلق الأمر بالأعباء العاطفية في العمل".

وجدت الدراسة ، التي استندت إلى ما يقرب من 15000 عامل في الولايات المتحدة ، أن الجنس يحدث فرقًا عندما يتعلق الأمر بالعواطف التي يمر بها الموظفون في العمل، فقد أبلغت النساء عن مشاعر سلبية أكبر من الرجال في جميع الرتب ، على الرغم من انخفاض هذه المشاعر لكلا الجنسين مع تقدمهم في السلم التنظيمي.

وفي أدنى مستويات التوظيف ، أبلغت النساء عن شعورهن باحترام أكبر بكثير من الرجال ، ولكن هذا ينعكس مع صعود الناس داخل المنظمة ، مما أدى إلى شعور الرجال باحترام أكبر بكثير من النساء في المستويات الأعلى.