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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرب الاستحواذ.. ماسك مستعد للاقتراض من أجل السيطرة على تويتر

صدى البلد

يستعد إيلون ماسك لاستثمار ما بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار من أمواله الخاصة للاستحواذ على شركة تويتر.

يخطط الملياردير ، وهو ثاني أكبر مساهم في Twitter بحصة 9.1٪ ، لإطلاق عرض مناقصة في نحو 10 أيام، بحسب ما نشرت صحيفة"نيويورك بوست " الامريكية.
 

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ماسك ، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc ، قد يكون مستعدًا أيضًا للاقتراض مقابلالاستحواذ على تويتر بالكامل إذا لزم الأمر.
 

فيما رفضت تويتر التعليق على تلك التقارير المتداولة، كما لم ترد تسلا، فقد عرض "إيلون ماسك" على شركة التواصل الاجتماعي "تويتر " الأسبوع الماضي  عرض شراء بقيمة 43 مليار دولار.
 

وأعربت المزيد من الشركات  عن اهتمامها بالمشاركة في صفقة تويتر ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز يوم الاثنين دونتسمية الشركة.

ظهر الاهتمام بعد أن اتصلت Thoma Bravo ، شركة PE التي تركز على التكنولوجيا ، بمنصة وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي لاستكشاف صفقة شراء من شأنها أن تتحدى عرض ماسك.

وقالت المصادر لرويترز إن شركة أبولو جلوبال مانجمنت تدرس سبل توفير التمويل لأي صفقة وهي منفتحة على العمل مع ماسك أو أيعارض آخر.

يتوقع العديد من المستثمرين والمحللين والمصرفيين الاستثماريين أن يرفض مجلس إدارة تويتر عرض ماسك في الأيام المقبلة ، قائلين إنه غيركاف.

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