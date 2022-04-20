الرسم بالنار.. العثور على لوحات حجرية بـ نقوش غريبة عمرها 15000 عام

في رحلة تقصي أثر وحقائق السابقين من البشر، كشفت دراسة جديدة أن أسلاف البشر الأوائل من المحتمل أن يكونوا قد نقشوا الصور على ألواح حجرية بواسطة ضوء النار قبل 15000 عام.

قام الخبراء بفحص التصاميم الفنية على 50 حجرًا تم اكتشافها في فرنسا ووجدوا أنماطًا للضرر الناتج عن الحرارة ، مما يشير إلى أنها منحوتة بالقرب من الضوء الخافت للنار.

ومن المحتمل أن تكون قد صنعت باستخدام الأدوات الحجرية من قبل شعب"ماجدلين"، وهي ثقافة مبكرة من الصيد والجمع تعود إلى ما بين 23000 و 14000 سنة مضت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نظرت الدراسة ، التي أجراها باحثون في جامعتي يورك ودورهام ، في مجموعة الأحجار المنقوشة ، المعروفة باسم اللوحات المعدنية ، الموجودة الآن في المتحف البريطاني، وحدد الباحثون أنماط أضرار الحرارة الوردية حول حواف بعض الحجارة ، مما يدل على أنها وُضعت بالقرب من النار.

بعد اكتشافهم ، جرب الخبراء تكرار الأحجار بأنفسهم واستخدموا نماذج ثلاثية الأبعاد وبرامج الواقع الافتراضي لإعادة إنشاء اللوحات كما كان يراها فنانو ما قبل التاريخ.

كان هذا يعني في ظل ظروف الإضاءة بجانب المدفأة ومع الخطوط البيضاء الجديدة التي كان من الممكن أن يصنعها النقشون لأنهم قطعوا الصخر لأول مرة منذ آلاف السنين.

قال المؤلف الرئيسي للدكتور آندي نيدهام ، من جامعة يورك: `` كان من المفترض سابقًا أن الضرر الحراري المرئي على بعض الصفائح من المحتمل أن يكون ناتجًا عن حادث ، لكن التجارب على اللوحات المقلدة أظهرت أن الضرر كان أكثر اتساقًا مع الوجود، حيث تم وضعه بشكل مقصود بالقرب من النار".

في العصر الحديث ، قد نفكر في الفن على أنه يتم إنشاؤه على قماش فارغ في وضح النهار أو بمصدر ضوء ثابت ؛ لكننا نعلم الآن أن الناس قبل 15000 عام كانوا يصنعون فنًا حول نار في الليل ، بأشكال وظلال وميض.

قال الباحثون إن العمل في ظل هذه الظروف سيكون له تأثير كبير على الطريقة التي عاش بها الناس في عصور ما قبل التاريخ إبداع الفن، وربما يكون قد فعّل قدرة تطورية مصممة لحمايتنا من الحيوانات المفترسة تسمى 'باريدوليا' ، حيث يفرض الإدراك تفسيرًا ذا مغزى مثل شكل حيوان أو وجه أو نمط لا يوجد فيه شيء.